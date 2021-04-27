大埔那打素醫院今日（27日）公佈一名長期病患男病人上周六（24日）於急症室等候入住內科病房期間自行離開醫院，他離開時未被職員發現。男病人事後於大埔區內的一個商場尋獲，惟他入院後情況轉差，翌日凌晨離世。醫院發言人表示，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告，並將個案轉交死因裁判官跟進。

那打素醫院公佈，該名長期病患男子於上周六（24日）清晨5時，在家人陪同下，由救護車送到醫院急症室。男病人有發燒、嘔吐及跌傷的症狀，醫護人員安排他接受腦部電腦掃描及X光檢查。他約早上6時接受檢查，並在病人等候區等候入住內科病房，醫護人員曾在約6時45分視察過病人及安排服藥，病人當時情況穩定，陪同他的家人亦先離開。約早上7時45分，急症室職員發現該病人自行離開急症室，職員立即聯絡醫院保安於院內搜索，並通知家屬及報警。

商場尋獲病人後須搶救

警方其後於大埔區內的一個商場尋獲涉事男病人，並由救護車將他送回急症室。根據紀錄，男病人於救護車上情況嚴重，須進行搶救，他終在於早上8時25分送回醫院急症室。醫護人員隨即進行急救，病人恢復心跳及血壓後，獲安排入住內科病房繼續接受治療。然而，病人情況轉差，翌日（25日）凌晨2時36分離世。

那打素醫院發言人指，已慰問病人家屬及解釋事件過程，並會繼續保持密切溝通，提供所需支援。發言人續說，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告，並將個案轉交死因裁判官跟進。

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