【本報訊】前年區議會選舉前夕，時為北區區議員的民建聯姚銘的辦事處兩度被兩名蒙面人縱火，警方拘捕大專生和14歲男生，控告兩項縱火罪。案件昨在區院開審，惟大專生缺席聆訊，法官頒下通緝令。同案現已15歲中三男生則承認兩罪，辯稱誤交損友一時貪玩，當時僅堆起發泡膠盒，由同伴放火。法官練錦鴻先索閱男生背景、勞教中心及教導所報告，將他還柙至下月17日候判。

另一被告無應訊遭通緝

少年與同案明愛專上學院社工課程學生李欣樺（27歲）涉兩度縱火，李昨沒到庭應訊，大狀指最後一次見面是本月13日，而李母本月18日報警，稱與李失去聯絡。練官頒下通緝令，充公三萬元保釋金。

代表認罪少年的大狀指本案是嚴重罪行，幸無人傷亡，強調被告負責堆起發泡膠，並沒點火。被告因一時貪玩才犯案，練官反問辯方謂：「兩次，有冇問過佢？」辯方直認「冇乜好解釋」。辯方呈上少年犯投擲汽油彈分別判入教導所及勞教中心的案例，希望練官給予年輕被告更生機會。

辯方續指，被告向事主致歉及願意賠償，社工寫求情信指被告誤交損友，現已斷絕來往。被告母親則寫信支持被告勇於面對法律責任。

案發在姚銘位於粉嶺華心邨華勉樓的辦事處，前年11月17日及23日，蒙面人將發泡膠盒堆至辦事處門前，其中一人從黑色罐倒出某物質在發泡膠盒上放火點燃。辦事處牆壁被燒黑，抽氣扇、兩塊佈告板及兩個閉路電視鏡頭被燒毀，損失約1.5萬元。警方接報到場，兩小時後離開辦事處，發現兩名被告步向他們，截停兩人後，在其中一人身上找到打火機、手套及有打火機油助燃劑的黑色罐。少年在警誡下稱一時貪玩才縱火。

案件編號：DCCC627/20