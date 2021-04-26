【本報訊】美籍銀行家前年在銅鑼灣港鐵站，捲入休班警追截懷疑跳閘青年的糾紛，被控襲擊休班警，案件昨續審。當日有份協助休班警的荔枝角收押所總懲教主任供稱，當時聽見有人喊「非禮」，遂加入追截疑犯，及後看見一名休班警正將疑犯按在牆上，惟對方不斷掙扎，他遂加入制服疑犯。他聲稱期間突遭人從後箍頸，導致疑犯逃脫。

稱導致疑犯逃脫

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，指他前年12月7日在銅鑼灣站襲擊警員1519俞樹生。

總懲教主任盧志強供稱，他下班途中聽見有人大叫「非禮」，轉身看見疑犯，連忙上前阻撓對方。其後俞從後追上，將疑犯按在牆上。盧看見疑犯掙扎，遂上前幫手；其間突然被人從後箍頸，他回頭看見被告，疑犯趁機逃離現場。

其後另一位戴鴨舌帽的外籍男士質問盧的身份：「ID！ID！Are you popo?」盧答自己並非警員。盧見被告搶俞的警棍，又強行拉俞，導致俞倒地，又踢俞的身體，盧終報警。辯方盤問時指，盧當時沒立即報警，是因不能肯定俞是警員；盧答謂若真擔心此事，會立即離開現場。案件周四續審。

案件編號：ESCC2692/19