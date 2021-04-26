南豐集團創辦人陳廷驊2012年離世，但由於他早年患上腦退化症，其家族爭產戰早在他仍在生時已經展開，一方是長女陳慧芳與前妻楊福娥，另一方則是在南豐手握大權的次女陳慧慧。雙方在香港及美國多番興訟，姊妹二人都先後被法庭指為「不誠實證人」。在陳廷驊離世前申請離婚的楊福娥，去年亦已病逝，但當中不少官司仍未結案，其中她控告陳慧慧並勝訴的案件，高院今日（27日）將開庭審理上訴。

有「棉紗大王」之稱的陳廷驊由紡織起家，50年代創辦南豐紡織，60、70年代拓展業務至地產發展及證券，逐漸建立南豐王國。由於南豐早於1989年已經私有化，外界無法準確得知陳廷驊的身家，但一般估計超過1,000億港元。

陳廷驊在1995年患上腦退化症，2008年更被法院宣佈為「無行為能力人士」，之後爭產的消息不絕，當中最哄動的是陳妻楊福娥在2009年以丈夫有「不合理行為」為由申請離婚，2年後最終達成財產分配協議；2010年，楊亦入稟控告次女陳慧慧，指她誤導父親作出不當財產分配。

次女獲委任遺產管理人之一

陳廷驊最終在2012年病逝，次女陳慧慧與另外三位人士獲委任為遺產管理人，長女陳慧芳則與母親楊福娥同一陣線，雙方多次互相興訟，陳慧慧亦曾追討母親居住在山頂大宅的開支。

經年爭產對家族聲譽有損無益，陳慧芳在Rostack案中被美國法庭批評為「不誠實證人」；陳慧慧在香港物業升值案中，亦曾被法官陳健強批評為「不誠實證人」，指她對陳慧芳有根深蒂固的成見，又在抗辯時砌詞狡辯，捏造指控。

楊福娥在去年2月離世，不過相關官司尚未結案，其中楊在2010年控告陳慧慧的案件，楊原本在2016年獲判勝訴，料可獲逾80億元的賠償，但陳慧慧其後上訴，高等法院原訟庭將於今日開庭處理。

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