政府早前提出「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗作為放寬防疫規定的要求，特首林鄭月娥今早出席行會前，已預告疫苗氣泡會在周四推行。食物及衞生局局長陳肇始下午公佈，疫苗氣泡為基礎下將食肆分為A、B、C、D共4級，獲「放寬」最多的D級級別食肆堂食最多可延長至午夜2時，每枱人數最多放寬至8人，惟員工須完成兩劑疫苗及強制顧客使用安心出行。員工可因健康理由豁免接種，但須出示證明，惟若虛報須負上刑責；至於食客若提交錯誤的到訪資料，須罰款5,000港元。

陳肇始表示，今次政府作出多項放寬，是基於疫情穩定，「第四波都可以講話係受控」，然而在輸入個案上她強調必須「守得好緊」。她公佈，政府將於4月29日至5月12日期間以疫苗氣泡為基礎作出放寬，餐飲業務將分為4種運作模式選項，其中A類只能下午6時前提供堂食，最多2人一枱，訪客上限人數為場所一半，宴會上限20人，即現時小部份食肆採用措施；B類食肆則須安排食肆員工每14日一次檢測，並確保食客使用安心出行或記錄到訪資料 ，限4人一枱，即大部份食肆現時採用措施。

獲豁免員工須健康申報及交醫生證明 每隔7天檢測

至於C類及D類為「進一步放寬」級別，其中食肆員工若完成首針疫苗，即可升級為C類，屆時堂食服務可延長至午夜12時，最多6人一枱，食客上限人數為場所一半，宴會上限20人，所有顧客須用安心出行；D類場所有員工則須完成兩劑疫苗並過14天，將可延長至午夜2時，8人一枱，顧客上限人數為場所容納的75%，宴會上限提升至100人。而顧客至少必須接種首針疫苗，並只准使用安心出行記錄到訪情況。

陳肇始補充，若員工因健康理由未能接種，須提交健康申報表及醫生證明書，並須每隔7天進行一次核酸檢測；若作虛假聲明須負刑責。而長者及15歲以下人士若未能使用安心出行，同行成年人有使用將可獲豁免，但若沒有成人陪同，長者及15歲以下人士則可以使用指定表格登記。

百人宴可檢測加醫生證明 豁免打針嘟碼

C類及D類食肆除了員工要接種疫苗或檢測申報外，客人光顧亦有要求。食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群表示，以上兩類的客人均必須使用「安心出行」，C類客人不須接種任何疫苗，惟8人一枱的D類客人須接種最少一劑疫苗。劉續指，只有參與D類百人宴會的客人可以填寫申報表、附上醫生證明及提供於宴會前3日內的陰性檢測結果報告作替代方案，C及D類的其他客人並無選擇空間，處所負責人有責任要求客人提供資料，而如任何客人刻意提供錯誤資料，同樣須負刑責定額罰款5,000港元。

陳肇始續說，食環署會加強巡查餐場所，截至前日（25日），巡查場所34萬1千次，及檢控1,309名負責人；署方會按需要與警方採取行動。

酒吧夜店須2人一枱 卡拉OK派對房間限4人一房

而目前已關閉的6類場所，即包括酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會、麻雀館等方面，陳肇始表示，雖然有關場所感染機會較高，考慮到業界已停業長時間，認為可以疫苗氣泡為基礎作有限度放寬。若酒吧、卡啦OK、派對房間、夜總會、浴室確保員工和訪客須至少打首針疫苗，及訪客使用安心出行，可重開並營業時間至午夜2時，顧客人數上限為場所容納一半，酒吧及夜總會限2人一枱，而卡拉OK及派對房間只准4人一房；至於麻雀館、天九耍樂處所，如果確保所有員工至少接種第一劑疫苗，訪客使用安心出行的話，也可以重新開放到午夜12時。

劉利群表示，如處所員工因健康理由不適宜接種疫苗，須填寫申報表及附上醫生紙證明，並以每7日檢測一次代替，政府會提供相關申報表範本參考。如提交不準確資料須負上刑責，目前為定額罰款5,000港元。

研新App以顏色區分打針食客 讓食肆員工查客人資料

陳肇始又稱，會檢視「疫苗氣泡」計劃實施情況並繼續研究及檢討，暫未有具體時間何時實施第二階段，「睇咗第一階段個整體情況，再研究第二階段幾時實施同放寬啲咩」。

她又透露政府已研發一個新手機應用程式予食肆使用，食肆員工可用以掃描客人的二維碼以索取相關資料，並以顏色區分客人。劉利群補充，該應用程式分別以不同顏色區分已打一劑、已打兩劑並經過14天及資料錯誤的客人，以便員工快速識別。

劉利群指，食肆不同區域的限制及措施有別，建議食肆採用隔板等形式分隔不同區域，以求方便管理，例如讓員工容易分辨哪些客人的堂食時間結束。她指，有關食肆分區的詳細做法，稍後政府會再作指引。

陳：慢性病患者不一定不能接種疫苗

衞生防護中心曾多次表示，疫苗只打第一針不具保護力，須打第二針後14日才有足夠抗體防止感染。政府今次推出疫苗氣泡，聲稱欲在「安全」情況下放寬措施，惟多項新措施仍以第一針劃分界線。陳肇始解釋，市民及業界希望在疫情穩定時放寬各項限制，雖然打兩針後14日才有最佳保護，但預料市民及處所員工打第一針後會打第二針，因此保護力會逐漸提升。她指，接種疫苗只是其中一項要求，放寬限制後仍有其他現行保護措施繼續生效。

陳肇始表示，政府以「疫苗氣泡」平衡防疫及放寬限制，呼籲市民「每人行多一步」，認為放寬限聚令要考慮諸多不同因素，表示如接種疫苗比率上升，「更多嘅嘢係會更有條件放寬」。

陳肇始稱，如身患慢性疾病，不一定不能接種疫苗，強調接種疫苗意為「保護自己」，稱疫苗政策「必然係咁樣」，已盡最大努力提供資訊，表示「希望大家一齊擁抱打疫苗」，又指香港的疫苗政策已較其他國家幸福。如市民怕接種疫苗有副作用，陳肇始建議「可以睇多啲資訊」或者向醫生查詢尋求幫助，強調政府提供的疫苗「安全、有品質、有效」。

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