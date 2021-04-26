【本報訊】今年是六四事件32周年，因為8.18非法集結案入獄的支聯會主席李卓人早前已預告，今年支聯會將繼續申請在維園舉行燭光集會，不過在支聯會正式提出申請前夕，有建制傳媒引述消息指，因疫情仍反覆，不宜大量人群聚集，料警方不會批准今年六四集會。支聯會秘書蔡耀昌回覆時拒絕揣測有關報道，只稱若然屬實，屬「匪夷所思」，料有政治考慮。

今年支聯會悼念六四的主題為「為自由、共命運、同抗爭 」，本月初支聯會曾於清明節到政府總部外，為六四天安門大屠殺的死難者獻花，更表明今年會如常申請六四遊行、集會活動，不過李卓人月初入獄前曾經表示，支聯會今年將繼續申請在維園舉行燭光集會，而《星島日報》昨日則引述消息指，「由於疫情仍然反覆，不宜大量人群聚集，警方料不會批准今年六四集會活動」。

「未提出就唔畀搞不能接受」

支聯會秘書蔡耀昌接受查詢時表示，支聯會準備今天正式向警方提出有關過往有舉行的六四長跑、遊行及集會等多項活動的申請，他表示，「如果未提出就話唔畀搞，係不能接受」，指警方在《公安條例》之下，理應有責任兼顧市民的集會權利，逐一按申請個案認真考慮，以及與主辦單位商討。

警方回覆查詢時表示，未有接獲相關六四活動的通知，強調警方尊重市民和平表達意見的權利，處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情況作出獨立風險評估。

港版國安法推出後，政圈一直傳出以「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為五大綱領的支聯會，有被取締的風險，尤其指「結束一黨專政」的綱領違反港版國安法，而李卓人入獄前曾接受訪問，亦預告今年再舉辦六四集會的難度會更大，又稱即使政府不批出集會場地，支聯會成員仍將會堅持進入維園點起燭光，而市民即使不進入維園，亦可在不同地方燃點燭光悼念，認為「人心不死已經足夠」。

鄭若驊揚言集會自由非絕對

律政司長鄭若驊昨日則發表網誌稱，回應外界關注香港的遊行示威及集會權利是否被剝削，指出《基本法》和《香港人權法案》保障被視為基本權利的言論自由、和平集會、遊行和示威自由，但她同時表示，在《基本法》和《香港人權法案》下，有關權利並非絕對，而是可以受到限制，又以2019年的反修例風波為例，稱由初時的和平示威，幾度急轉直下演變成暴力衝突，其間亦有示威者作出違法行為，指政府有必要對獲批准在政府場地舉行的公眾集會和遊行活動採取管制措施。