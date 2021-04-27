14歲自閉男童2016年從葵涌寄宿私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今午傳召瑪麗醫院兒科副顧問醫生何松出庭，透露死者事發時心智猶如5至7歲孩童，表達能力有限，只能以單字或二字詞語表達自己。另外，死者行為有問題，有拍打頭部等自殘行為，亦會在不適當地方小便。醫生又透露，死者曾兩度疑因遭父親虐待入院，經評估後界定為高危個案，被送入屯門照顧中心。

何醫生自2012年起擔任本案死者梁子駿的主診醫生，先後為研訊撰寫兩份醫療報告。報告透露子駿出世時身體健康，家中有一名哥哥。子駿舅父有自閉症，而子駿父親於2004年疑曾虐待子駿哥哥，哥哥一度獲得安排離家生活。

死者僅能以單字或兩字詞語對答 難以說出「我俾人打」

何續透露，子駿於2014年7月至8月分別因懷疑受到父親虐待而入院，經會議後評估斷定為高危個案，被送入屯門照顧中心。惟子駿母親不滿意照顧中心，其後將子駿帶回家。

局方探訪後擔心家庭照顧問題，認為子駿需入住院舍，最終獲安排入住康橋之家。何又指出，自2013年起便為子駿申請入住殘疾寄宿學校，但直至2015年子駿轉往葵涌區覆診時「都仲等緊」。

何表示，由於子駿有自閉症及中度智障，對周遭事物的風險評估有偏差，病情亦影響他的言語表達和理解能力，也有行為問題，例如掉東西、撕爛物件、拍打他人、踢同學、在不恰當的地方小便等。

官問若風險極高輪候寄宿學校可否「打尖」 醫生稱是中央輪候

報告顯示子駿僅能以單字或兩字詞語對答。法官黃偉權問，子駿能否說出「我俾人打」等句子，何表示子駿的表達能力有限，根據紀錄顯示應不可以。黃官又問到自閉症孩童的症狀，何稱在言語表達、社交層面及行為偏差這三方面都有問題，在表達喜怒哀樂時亦與其他人同齡小朋友有一定程度的差異。

黃官又問，子駿需要入住殘疾寄宿學校，而他與父親關係欠佳，若然其風險極高，在輪候寄宿學校方面「會否可以打尖」；何稱會在報告上表明病人所需，但「我哋唔involve條隊，係中央輪候」。

子駿生前在葵涌香港四邑商工總會陳南昌紀念學校就讀，研訊主任傳召駐校護士陳美儀出庭作供。陳透露子駿是轉校生，由於「唔係幾聽指示」，校方需安排教學助理一對一陪伴子駿上堂。她曾目擊子駿周圍吐口水，又將飯盒撥到地上。

駐校護士指死者瘀傷明顯較其他學生多

她指校方十分關注學童健康，若發現學生身上有瘀傷，會仔細檢查。在她印象中，子駿身上的瘀傷明顯較其他學生多，她會通知個案社工，交由對方到宿舍了解情況。

根據陳所撰寫的學生在校情緒紀錄，子駿在校會突然情緒亢奮、破壞事物、扯爛其他人的眼鏡、向其他同學丟書包、吐口水、玩弄大小便等。惟陳同意，她只曾目擊吐口水及丟飯盒，其他報告內容皆是引述同事的觀察。至於破壞物件的說法，則是同事從院舍員工口中獲悉。

研訊主任及後傳召事發當日到場的消防處救護員周偉健作供，他透露當日下午4時50分應召到場處理一宗不省人事個案。他於7分鐘後抵達現場，死者當時已無呼吸或脈搏，下顎有傷口，大腿明顯變形。他隨即替死者急救，及後將他送院，惟送院期間，死者呼吸及脈搏一直無恢復。聆訊明天繼續。

【案件編號：CCDI474/16】

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