【本報訊】警方不斷拘捕2019年理大圍城事件相關人士，上月更傳出警方會開展新一波拘捕行動，拘捕當日圍城後曾自願登記身份離開校園的所有人士，據悉逾千名登記身份者「全部中獎永不落空」，警隊內部形容為馬拉松式秋後算賬。當日有份與警方斡旋營救行動的消息人士指，當時警方曾承諾18歲以下登記人士在場不會被起訴，除非發現該人「有另一啲事情發生」，則或有刑責。

33人為16歲以下

翻查資料，警方至上月中就理大事件拘捕1,393人。警方回覆指，截至2月底，警方就理大事件共拘捕1,388人，包括33名16歲以下人士，涉及罪名包括暴動及藏有攻擊性武器等，當中368人已被檢控，檢控率為26.5%。

理大事件涉多次拘捕，本月15日，警方拘捕兩名27歲及28歲男子，涉嫌前年11月20日在何文田和紅磡一帶，意圖協助理大內人士逃避警方逮捕。兩人其後拒保候查再被捕，同時被控一項企圖妨礙司法公正罪。

警方上月亦作出至少三次與理大事件相關的拘捕，其中3月22日拘捕三男六女拒保候查人士，連同一名正保釋候查女子，10人被控非法集結，涉前年11月18日在科學館廣場外聲援理大內人士，設置雨傘陣與警方對峙，其後被警方包圍及拘捕。

警方3月11日拘捕11名曾踢保的校內男女，控告參與暴動罪等；3月15日凌晨再拘捕五人，涉嫌串謀暴動。