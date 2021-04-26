愛國主義教育，會培養出一代「自討沒趣」的強國人！

UFC女子格鬥錦標爭奪戰，中國張偉莉被美國露絲第一回合高掃踢技術擊倒，內地小粉紅立即反枱，指裁判不公，認為在張偉莉被踢中倒地後，對手撲上前攻擊頭部，她可以繼續比賽，不應介入終止判露絲勝出。大家只要睇慢鏡，清楚見到張偉莉被踢中下巴後已經失去保護自己能力，沒有甚麼可爭拗，拳證決定正確。小粉紅玻璃心盡碎，是因為這位美國立陶宛裔格鬥家，在記者會中表示仇恨共產黨，因立陶宛受盡蘇聯欺凌，她喊出了冷戰反共口號：Better Dead than Red，即「寧死不紅」。於是一場格鬥娛樂立即升呢成為國家民族尊嚴問題，結果，被人家一腳KO，心中難受，惟有諉過於裁判。做小粉紅實在痛苦，明明不過是比賽娛樂，最後變了集體自虐行為。

對外充滿敵意的價值灌輸

翌日奧斯卡金像獎頒獎禮，香港跟隨內地不作直播，於是，錯過了華人女導演趙婷憑電影《Nomadland》奪最佳電影、導演殊榮的興奮時刻，其實過去一年，由威尼斯金獅獎、英國金球獎及美國奧斯卡，趙婷揚威國際電影界，這是華人女導演重大成就。結果？當然又係玻璃心「自討沒趣」。這一切源於趙婷在2013年，接受美國電影媒體Filmmaker訪問，記者問她為何離開中國，她說那裏是個充滿謊言的地方。於是為國爭光風向一轉變了國恥，加上反送中紀錄片《不割席》入圍競逐最佳紀錄片，於是就要冷處理奧斯卡。本應可以一齊高興的時間，在黨國不認可下，一片酸溜溜。如果一個國家真正強大，難道趙婷一句「充滿謊言」，就足以摧毀中共形象？

當強國人實在辛苦，一場娛樂表演性質的格鬥比賽，無端背負了百年雪恥的偉大民族復興，難道輸了就代表一切復興希望幻滅？實在不可理喻。沒有得到舉國體制培育或黨國「加持」，憑個人努力在國際闖出一番事業的，小粉紅及黨媒就用放大鏡找政治錯處，相反，像泳手孫揚此等囂張無恥之徒，就躲在黨國庇護下，還準備在東京奧運會復出。如果要香港人愛國，接受這些是非黑白不分的價值觀，大家會服嗎？香港人會欣賞張偉莉承認落敗，祝賀對手當上冠軍，然後努力奮鬥，繼續爭取挑戰冠軍，而不是諉過於裁判，白癡地以為全世界都在針對中國，像林鄭月娥一樣認為西方對中國強大不安。同樣，趙婷有此成就，對她連應有的尊重也欠奉，為了一句批評而由官方帶頭封殺並禍延香港。

作為一個理性的香港人，目睹這些事情，大家都懂得思考，為何當愛這個國家時，事事都變得如此沉重，逐步變成一個「自討沒趣」的人。如果長期進行這種價值灌輸，對外邊世界充滿敵意仇恨，時刻用自虐方式激發民族感情，這是國際城市應有的「精神面貌」嗎？

劉細良

時事評論員