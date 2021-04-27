停業已久的酒吧、卡啦OK、麻雀館等處所周四（29日）終於可以重開，惟要遵守數項復業條件。除了麻雀館，酒吧、卡啦OK、夜總會等處所的員工及訪客均須接種至少1劑疫苗，政府承認措施有漏洞，指客人可能會利用他人針卡虛報曾打針，但如有人被發現共用針卡將會被檢控。有酒吧負責人形容復業條件苛刻，又指難以核實食客有否共用針卡，直言：「責任喺客人度，嘟完（針卡）QR Code，我就信佢㗎喇。」

食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群指，由於政府沒有賦權食肆檢查食客身份證，承認食客利用他人針卡虛報曾打針的情況可能發生。但她指，如食肆明知客人使用他人針卡，例如有人於門外提供針卡予他人，但食肆仍容許入場，則食肆會被視為未有盡責，或被食環署人員檢控。

劉指，針對上述違規情況，會依靠食環署人員巡查。由於執法人員具檢查證件的權力，食客如有使用他人針卡等違規情況，將會被檢控，劉籲市民勿以身試法。

無權查身份證 顧客自負刑責

尖沙嘴一間酒吧負責人潘先生不諱言，不太擔心員工未能核實食客是否與他人共用針卡的問題，「始終我哋冇權查身份證，責任喺客人度，嘟完QR Code，顯示佢打咗針，咁我就信佢㗎喇。如果有人查牌捉到，就係佢負刑責喇」。

不過潘先生亦坦言要求食客接種疫苗「好難搞」，他稱相信食客不會刻意為進入酒吧而打針，估計生意會大受影響，「佢哋（客人）會覺得想飲酒喺屋企都得啦，何必特登為咗嚟酒吧飲而打針？」他又稱其酒吧大部份員工現時均未接種疫苗，故應未能趕及於周四重開。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦慨嘆復業要求苛刻，但業界只能無奈接受，又稱業界已無還價條件。他形容現時只是「字面上的復業」，指本港疫苗接種率極低，即使酒吧重開，他預計生意都只能達到疫情前的不足一成。

酒吧憂初期或混亂 多間周四未必重開

他又表示，對政府要求不適宜接種疫苗的員工提供醫生紙證明感到錯愕，他稱早前業界已多次與政府開會，但政府一方未曾提及此要求。他擔心業界在復業初期可能會有混亂，預料不少酒吧都未能於周四即時重開。

至於麻雀館，政府只要求員工接種疫苗，並規定客人須使用「安心出行」。麻雀館東主代表張家寧稱，其麻雀館有九成員工已接種第一劑疫苗，其餘員工的身體狀況則不宜接種。他稱明日會與員工開會商討復業安排，亦會提醒未能接種疫苗的員工，上班時要隨身帶備醫生紙，以備當局巡查時可即時提供證明。

張家寧表示，其他復業條件問題不大，相信客人在安裝「安心出行」方面沒有問題。他又稱現時經濟環境欠佳，估計復業後的生意難以即時回復至疫情前的水平，稱「有七、八成已經好開心」。

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