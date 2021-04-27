本港再多1人接種COVID-19疫苗後死亡。死者是本身患肺纖維化、骨質疏鬆及胃炎的74歲婦，4月7日（離世前18日）打第2劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，離開接種中心前沒不適，至19日因咳嗽及呼吸困難入住東區醫院，被診斷患肺炎，延至25日離世。本港累計26人針後亡，5人打BioNTech，21人打中國科興滅活疫苗。

至於4月26日經傳媒查詢才獲院方確認的76歲針後死男子，衞生署隔一日終出稿公佈。死者本身患高血壓、糖尿及高血脂，3月31日（離世前26日）於私家診所打第2劑科興疫苗，離開診所前沒不適，4月5日因右邊身無力入住將軍澳醫院，被診斷患高血壓性顱內出血，延至26日因肺炎離世。

衞生署指，兩度向醫管局索取更多資料，以便將個案轉交「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」，評估2人打針與其死亡的因果關係，但指至今並沒有臨床證據顯示2人死亡是由疫苗引起。

而截至4月26日午夜，本港共接種約1,275,300劑疫苗，衞生署同期共接獲2,131宗異常事件報告（佔總接種劑量0.17%），包括15宗針後14日內死亡報告（佔總接種劑量0.001%）。這15宗個案中，專家委員會已總結3宗與打針沒有因果關係，亦初步認為另外8宗與打針無關，其餘4宗會在獲得所需資料後，再做因果關係評估。

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