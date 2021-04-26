耗資半億公帑的觀塘音樂噴泉，啟用不足2天已地板不平，須圍封維修。「100毛」藝人東方昇日前到場以梘液「沐浴」拍攝節目。康文署繼不點名批評對方欠公德後，昨午（26日）又聲稱池水因梘液引致大量泡沫，要關閉消毒。惟前工程師盧覺強指出，梘液泡沫根本無阻機件運件。化學博士K. Kwong亦稱，肥皂或液態清潔劑根本不堵喉管，反而擔心嬉水區霧化池水，如同散播病毒的超級裝置，令很多嬉水的人易交叉感染。康文署今日則繼續派員清潔音樂噴泉，有關位置仍被圍封。

輿論猛轟封池理據牽強

康文署以梘液引致池水大量泡沫為由，宣佈封閉噴泉後，隨即激起輿論反彈；不少名人和商戶紛紛在網上嘲諷。黃店光榮冰室在Facebook戲稱：「光榮煲仔飯於去年斥資5,000萬越南盾建成，佔地3平方米，提供排骨、雞、肉餅等食材予客人。惟踏入夏季及受泡沫影響，即日起暫停供應。」藝人黃夏蕙清晨亦在Facebook笑言東方昇「用咗十幾滴沐浴露，破壞咗我有份用$7.14興建嘅觀塘音樂噴泉」，故要「嚴重譴責」他。

人稱「化學科教父」的中文大學前講師鄺士山（K. Kwong），凌晨在Facebook以3句英文回應康文署暫停噴泉的理據。他直言，肥皂或液態清潔劑根本不堵塞喉管，反而擔心噴泉和嬉水區霧化池水，如同散播病毒的超級裝置，令很多嬉水的人易交叉感染。他最後謂：「智者以公認說辭圓謊，而蠢才則以笑話說謊。」（Clever people lies with a well accepted reason. Silly people lies with a joke）

專家：須人手定期換水防菌

理大機械工程學系前工程師盧覺強接受《蘋果》查詢時稱，一般噴水池都不會經常使用「新水」，即水池的水會循環再用，而噴水池雖設有濾水器，但不能排阻梘液泡沫，因此若有人在水池上使用梘液，泡沫便有機會積存在池水中，故當局要重新放水再換水才能排走泡沫，但他稱梘液泡沫不會影響水池的機件運作。

他補充，若該噴水池屬可供市民玩耍或接觸的水池，「一般都會定期換水，以防有菌，但係人手操作，唔會自動換。」他又稱，若水中有梘液等成份，換水或將部份水抽走亦較穩妥，以免梘水入眼影響使用者。

佔地逾3,000平方米的觀塘海濱音樂噴泉，設有音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，每日提供3至5節音樂噴泉表演。惟啟用不足2日，互動嬉水區已地板不平，須圍封維修。此外，日前「100毛」藝人東方昇（王嘉偉）到音樂噴泉拍攝直播節目，並即場用梘液「沐浴」。康文署回覆傳媒查詢時，不點名批評東方昇，呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）