耗資半億公帑的觀塘音樂噴泉,啟用不足2天已地板不平,須圍封維修。「100毛」藝人東方昇日前到場以梘液「沐浴」拍攝節目。康文署繼不點名批評對方欠公德後,昨午(26日)又聲稱池水因梘液引致大量泡沫,要關閉消毒。惟前工程師盧覺強指出,梘液泡沫根本無阻機件運件。化學博士K. Kwong亦稱,肥皂或液態清潔劑根本不堵喉管,反而擔心嬉水區霧化池水,如同散播病毒的超級裝置,令很多嬉水的人易交叉感染。康文署今日則繼續派員清潔音樂噴泉,有關位置仍被圍封。

輿論猛轟封池理據牽強

康文署以梘液引致池水大量泡沫為由,宣佈封閉噴泉後,隨即激起輿論反彈;不少名人和商戶紛紛在網上嘲諷。黃店光榮冰室在Facebook戲稱:「光榮煲仔飯於去年斥資5,000萬越南盾建成,佔地3平方米,提供排骨、雞、肉餅等食材予客人。惟踏入夏季及受泡沫影響,即日起暫停供應。」藝人黃夏蕙清晨亦在Facebook笑言東方昇「用咗十幾滴沐浴露,破壞咗我有份用$7.14興建嘅觀塘音樂噴泉」,故要「嚴重譴責」他。

人稱「化學科教父」的中文大學前講師鄺士山(K. Kwong),凌晨在Facebook以3句英文回應康文署暫停噴泉的理據。他直言,肥皂或液態清潔劑根本不堵塞喉管,反而擔心噴泉和嬉水區霧化池水,如同散播病毒的超級裝置,令很多嬉水的人易交叉感染。他最後謂:「智者以公認說辭圓謊,而蠢才則以笑話說謊。」(Clever people lies with a well accepted reason. Silly people lies with a joke)

專家:須人手定期換水防菌

理大機械工程學系前工程師盧覺強接受《蘋果》查詢時稱,一般噴水池都不會經常使用「新水」,即水池的水會循環再用,而噴水池雖設有濾水器,但不能排阻梘液泡沫,因此若有人在水池上使用梘液,泡沫便有機會積存在池水中,故當局要重新放水再換水才能排走泡沫,但他稱梘液泡沫不會影響水池的機件運作。

他補充,若該噴水池屬可供市民玩耍或接觸的水池,「一般都會定期換水,以防有菌,但係人手操作,唔會自動換。」他又稱,若水中有梘液等成份,換水或將部份水抽走亦較穩妥,以免梘水入眼影響使用者。

佔地逾3,000平方米的觀塘海濱音樂噴泉,設有音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地,每日提供3至5節音樂噴泉表演。惟啟用不足2日,互動嬉水區已地板不平,須圍封維修。此外,日前「100毛」藝人東方昇(王嘉偉)到音樂噴泉拍攝直播節目,並即場用梘液「沐浴」。康文署回覆傳媒查詢時,不點名批評東方昇,呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德。

