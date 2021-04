當權者的打壓從未放鬆,港人抗爭意志亦同樣硬淨,大家繼續竭力在不同崗位發光發聲,相信便是對牆內手足送上最溫暖的力量。

請准我說聲真的愛妳

親愛的毛孟靜:

我是一個喺香港出世嘅香港人。

妳和我屬同一生肖,我當係一種緣份,希望妳唔會介意啦!

對於各位手足,特別係你哋四十幾位受到嘅唔公義嘅檢控,我真係唔知用乜嘢字眼嚟形容。

我聽說妳𠵱家教緊其他女生英文,妳又一次顯示了妳個人專長,無嘢比得上用呢種殺死時間嘅最佳方式。

妳係一個做事好有系統嘅人,無嘢可以難到妳。

但係我希望妳保重身體,如果有任何唔舒服,盡早睇醫生吖。

我想話畀妳聽:You’ve got a friend!

放下愁緒,今宵請妳多珍重!

請准我說聲真的愛妳!

如果有興趣,可以睇吓The Promise Of A New Day: A Book of Daily Meditations by Karen Casey and Martha Vanceburg。

請代我表達對各位手足嘅感激和敬意!各位手足對我嚟講係我嘅兄弟姐妹、屋企人。永遠同各位手足一齊同行!日日夜夜同各位手足祈禱!!!

㊗️各位手足和妳身體健康、一切安好!!!

各位手足,你哋係所有有良知嘅香港人嘅驕傲!

一個以各位手足為榮嘅香港人

(我係一個女人)

赤膊上陣 工運中堅

親愛的阿人:

以前總是在報紙、雜誌、新聞報道上看到你,直至10年前到工會工作,才有機會一睹真容,以及和工友打成一片的樣子。記得同事向我介紹職工盟歷史時,總是不忘把扎鐵工會工潮的照片亮出來,說你那年突然要「赤膊上陣」,工友們都一陣嘩然,那時我在想,會不會有機會置身其中呢?

2013年碼頭工會罷工,因為工人們罷工是手停口停,參照扎鐵工潮經驗,工會提議向公眾籌募罷工基金,作為支援工人罷工期間的基本生活開支。那時剛是復活節假期,那幾天一直在下很大的雨,記得你冒雨呼籲公眾支持工友,爭取自己應有的工作待遇及薪酬,結果越來越多人支持他們,不論是辦工室的白領們,還是地盤、清潔工等,都略盡綿力,希望工人能夠堅持。

而工友們在討論如何跟管理層談判時,你總是在旁先聽取工友意見,並為他們的疑難提出可行方法,但不會「搶他們風頭」,因為我們做工會的,就是希望工友能夠從過程中充權,成為一個獨當一面的領袖。縱然有不少碼頭工友,最後都是避不了公司的秋後算賬、又或換個「牌頭」重生,至少,他們都明白打工仔女的應有權益,不應時時忍氣吞聲。

16年的選舉你不幸落敗,我們一眾同事、支持者都十分失望,你卻安慰大家這只是一個過程,做不了議員也不代表沒有身位為工友做事,結果你也一如既往,為着勞工權益東奔西走,並未因為選舉失利停下來。

你堅持不懈、「撐到底」的精神,令大家十分敬佩,只望你一切安好!

前同事及支持者 K上

超級馬拉松 成功在意志

致:賽道上及賽道旁的港人

新生入學參加校運會,選取參加的項目,多半只是隨意試測自己的能力,看適合長跑或短跑。而馬拉松比賽更有熱身式的短程、半馬、全馬。行/走畢全程就要看你的耐力。

不經訓練,落場參加,未可確知自己的體能,可以參與多少,各人不同,盡力而為,已值得敬重!加上旁側太多人使用「變速跑戰術」,擾亂賽者,消耗大家體力、磨損大家的心志。每人到了自己的樽頸,只好完全休息。我們明白!

但請保持運動精神,關注賽事,繼續鍛煉心志,加強體力,某一天或許在親子活動中,大家都可送上助力,接棒暢順,因為這個比賽已經是一個超級馬拉松接力賽!成功在意志力!

書情者啟

長路漫漫 柳暗花明

祝願身體健康,撐住。來緊天氣轉熱,多喝水啊。

老套講句,黑暗過後終會見到黎明。唔好因一時的失意就斷定一生。人生漫漫長路,柳暗花明又一村。

有時間可多看書,裝備自己。你們不是孤單的一群,好多巿民關心你們。

一巿民上

高牆內外 命運共同體

致所有手足︰

小弟不善辭令,只知民主自由、平等公義應該與生俱來,被蠶食時發聲爭取本是天經地義,奈何如果因此而被關進牢籠,實在荒天下之大謬。

只想向被囚手足問句好,知道被關進鐵窗滋味非常難受,但如今在外面的,又未必見得自由,一樣日子難捱,我們都是命運共同體。

非常感激被囚手足們的付出,你們所受的苦香港人都深刻體會。

但願保重身體以待煲底相見。

一個東涌友