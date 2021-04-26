【本報訊】本港首次有醫生接種COVID-19疫苗後死亡，一名公立醫院的63歲男醫生本月中完成接種兩劑科興疫苗，10天後在家中抽搐及失去知覺，送往廣華醫院急症室搶救無效離世。據了解，涉事醫生為普通科醫生鄧曉煒，翻查資料今年3月他曾簽署支持完善香港選舉制度聯署，2019年9月亦有份參與醫護界支持警隊嚴正執法聯署。

根據衞生署及醫管局昨公佈，醫管局九龍中聯網一名男員工接種疫苗10天後離世，死者63歲，本身患有高血脂症，3月19日及4月16日曾在九龍醫院接種科興疫苗，他接種後逗留觀察期間並沒有不適紀錄。昨日早上他在家抽搐後失去知覺，被送往廣華醫院急症室，搶救無效在同日離世。據悉，死者是公立醫院九龍中聯網醫生，60歲退休後獲重新聘用。

另外，再多一人接種科興疫苗後死亡。將軍澳醫院發言人證實，一名76歲男病人本月5日早上經急症室入住內科病房，診斷為中風，延至昨晚不治。病人3月3日及31日接種疫苗，院方本月5日按機制向衞生署呈報個案。

交專家委員會評估因果關係

衞生署又表示，暫未有臨床證據顯示醫生死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。衞生署亦會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

本港接種疫苗後死亡個案累計24宗，當中20人打科興，４人打復必泰。今次是首名醫生打針後死亡，亦是兩周內第二名醫生打疫苗後出現異常事故。瑪麗醫院一名58歲醫生4月14日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，4月16日在家中暈倒，送往律敦治醫院急症室後證實腦出血。他本身患有睡眠窒息症及血壓偏高，目前情況嚴重。

醫護人員屬優先接種疫苗群組，醫管局亦特別在不同醫院或職員門診設接種點，專門為醫護人員接種疫苗。醫管局較早前公佈，醫管局8.4萬名員工中，已有1.6萬名醫護人員接種第一劑疫苗，但並無公佈接種科興與復必泰的比例。衛生署又表示，截至4月18日，本港共接種了約1,091,100劑新冠疫苗，衞生署同期共接獲1,890宗異常事件報告，包括11宗接種疫苗後14日內發生的死亡報告，專家委員會已總結三宗個案與疫苗接種沒有因果關係，並初步認為其餘八宗個案與疫苗接種沒有關係。政府又公佈前日共有五宗市民接種疫苗後送院個案，均為女性，年齡由21至48歲，全部接種復必泰第一劑，不適症狀包括出疹及痕癢、暈眩、發燒、臉部及雙腳出疹等，五人情況穩定，經治療後已出院。

另外，繼早前出現「去錯中心打錯針」事件後，有疫苗接種中心被投訴出現混亂。有市民同親友昨早到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種第一針「復必泰」，打針後一小時接到中心來電，指其疫苗接種紀錄出錯，事主查看紀錄竟顯示她接種了科興，其後當局始表示只是紀錄出錯，並無打錯針，受訪者直言已「嚇親飽」。衞生署承認紀錄出錯，有五名接種者受影響。