2014年佔領運動，「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明與另外六名學生及政治領袖，前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪名成立，當中四人被判即時入獄，其餘被判緩刑或接受社會服務令。他們分別就定罪及刑期提出上訴。上訴庭上月初聽罷陳詞後，將於本周五（30日）頒下判詞。

案件由上訴庭副庭長麥機智、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴處理。

代表戴耀廷的律師張達明早前於上訴聆訊中表示，三子並無犯罪意圖。法庭或許會認為三人天真及不設實際，「但他們不應因為天真而被定罪」。張更強調，三子只是「串謀啟發香港人」。

「佔中三子」原定佔領運動於2014年10月1日在中環舉行，張達明庭上陳詞指，「佔中」原定的日期及地點都是經過精心挑選，例如選擇在公眾假期舉行，以盡量減低對公眾構成的風險。惟事件最終演變至另一局面，日期提早至9月，而地點亦改為金鐘，場面不再受他們三人控制。

張又認為控罪本身亦有問題，「煽惑他人作出公眾妨擾」罪名有違憲之嫌，而三子被告的「串謀作出公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」這兩項控罪的犯罪元素亦重疊。

而律政司一方則指，三子當年看準有學生在添美道發起佔領，佔領的參與人數及影響，找到機會，遂宣佈「佔領中環，正式啟動」，明顯這就是三子一早籌備好的「佔中」，以圖迫使政府與他們展開對話。

本案於前年4月判刑。九名被告包括「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明，其中戴陳二人判刑最重，兩人被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月。年紀最大的朱耀明牧師則被裁定一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，緩刑兩年。

餘下被告包括前立法會議員邵家臻和社民連主席黃浩銘，兩人分別判監8個月；前立法會議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、以及民主黨成員李永達被判緩刑，另一名學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。

九子先後就定罪提出上訴，而當中被判即時入獄的戴耀廷及黃浩銘申請刑期上訴。戴耀廷於去年8月獲准保釋等候上訴，惟至上月初上訴庭聽畢上訴陳詞後，撤銷戴的保釋。其餘被告則已服刑完畢。

【案件編號：CACC128/19】

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