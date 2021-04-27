14歲男童自閉男童疑從葵涌寄宿私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭續研訊。男童母親在盤問下披露更多兒子生前疑遭院舍職員毆打細節，指院舍職員曾揚言，若兒子「亂咁畫」便會打兒子手板，她當時聽見後感到「好嬲」，但不敢得失職員，擔心「咪打多啲，睇唔到嘅」，亦不敢報警，「報警去邊度住呢？」死因裁判官黃偉權問，既然她自兒子確診自閉症起便一直在家照顧他，為何要在兒子13歲時送他到院舍；死者母親欲言又止，僅稱：「照顧唔到，佢同爸爸有衝突。」

男童梁子駿（14歲）於2016年8月23日被發現疑從葵涌禾塘咀街109至115號萬成大廈3字樓「康橋之家」墮下身亡。

男童母親江月梅作供，接受代表大狀陳偉彥查問，自言若她有能力照顧，一定希望由她親自照顧兒子，因住院舍會「擔心住得好唔好呀，有冇畀水飲，有冇畀飯食呀」。惟因兒子年紀漸長，力量越來越大，遂安排入住院舍。被問到為何替兒子的傷勢拍照，江解釋：「我影低佢，唔係啲人話我哋打佢。」

兒子多次表達不想返回院舍

江憶述指，2015年11月到院舍接兒子期間，八卦向鍾姑娘查問兒子乖不乖。鍾稱兒子「亂咁畫」，再犯便會打手板，江自言當時聽到「好嬲」，卻不敢得失職員，擔心「咪打多啲，睇唔到嘅」。其實她當時心想「唔好咁對啲細路啦」。另外她亦不敢報警，「報警去邊度住呢？」

江透露，當年9月曾一度打算接兒子返家居住，並已安排社工家訪，惟因兒子返家後將毛巾丟落街，「爸爸話遲啲先返(屋企)」，最後無奈地將兒子送回院舍。

江稱以她理解，院舍一度人手不足，院友也要協助煮飯洗菜。她亦曾經目擊院舍司機李錦全從後推兒子。江透露兒子多次表達不想返回院舍，其中一次她帶兒子乘港鐵返院舍，「到葵興，佢唔肯呀，唔肯出站」；又有一次帶兒子覆診後返回院舍，其間過馬路時「過幾次喊到死，過唔到，拖返我轉頭」，其後更發脾氣踢其他人。

兒子與父親「有啲衝突，有啲嗌霎」

法官黃偉權指，死者自出世及至確診自閉症以來，一直在家生活，而江則是家庭主婦，為何在兒子13歲時要送他到院舍。江起初解釋：「因為大個咗，照顧唔到。」黃官問：「有咩困難？」江回應謂：「坐唔定。」但後來她又稱：「其實唔係時時都郁來郁去。」最後她才表示：「佢同爸爸有衝突。」黃官追問細節，江僅稱：「有啲衝突，有啲嗌霎。」

江透露自兒子確診後，一直有社工跟進，起初欲替兒子申請入住寄宿學校，但「睇電視話對佢唔好，所以唔捨得」。直至兩年後欲提出申請時，教育局職員卻指「冇資格，你唔係單親」。黃官又問她為何不在寓所附近找學校或院舍以方便照顧，江稱附近沒有殘疾學校，並嘆謂：「呢啲咁嘅細路仔，邊度肯收？」

黃官又問江有否參與一些學習應對自閉症兒童的課程，江透露曾到筲箕灣家長資源中心聽講座，「但返到嚟爸爸唔鍾意，要湊住佢（兒子）」，其後便沒再參與。

【案件編號：CCDI474/16】

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