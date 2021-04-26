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官指證供不可信　兩男藏工具罪成

10小時前
被告林海揚（左）

【本報訊】去年1月19日中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，防暴警於集會前巡邏，聲稱發現兩名戴口罩、揹背囊青年眼神閃縮，遂上前截查兩人，搜出士巴拿、鎚仔等物品。案件經審訊後，裁判官劉綺雲昨裁定兩被告罪名成立，認為二人證供均不可信，其中一名被告在天氣晴朗的案發日帶備雨傘，劉官質疑被告碩士畢業，竟然聲稱信任母親用風濕關節痛預測下雨，簡直難以置信，拒絕接納其辯解。兩人還柙候判。

案件押後至5月10日判刑，以待索取被告的背景報告。兩被告須還柙候懲。

兩名被告分別是科大生林海揚（24歲）及無業男子陳志良（24歲），各被控管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪。劉官裁決指，三名警員均誠實可靠，證供合情合理。

稱母風濕發作故帶雨傘

劉官直指首被告供詞不可信，因案發當日天氣晴朗，被告卻攜帶雨傘。被告解釋是因母親風濕關節痛發作，預測或會下雨，故叮囑他帶雨傘。劉官質疑被告碩士畢業，竟相信母親沒有科學根據的評估，簡直難以置信；若真如被告供稱他沒參加集會，他根本不用帶裝備以防突發情況，說法難令人信服。

劉官亦認為次被告證供不可信，次被告辯稱當時已得悉疫情，遂攜帶口罩防止染病；惟當控方指布口罩不能防菌時，被告改稱口罩是用作防止吸入催淚煙。劉官總結指兩被告裝束與示威者脗合，被截停的時間及地點亦與集會接近，裁定二人罪名成立。

案件編號：ESCC179/20

天下制裁集會林海揚陳志良管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用
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