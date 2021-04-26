【本報訊】去年1月19日中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，防暴警於集會前巡邏，聲稱發現兩名戴口罩、揹背囊青年眼神閃縮，遂上前截查兩人，搜出士巴拿、鎚仔等物品。案件經審訊後，裁判官劉綺雲昨裁定兩被告罪名成立，認為二人證供均不可信，其中一名被告在天氣晴朗的案發日帶備雨傘，劉官質疑被告碩士畢業，竟然聲稱信任母親用風濕關節痛預測下雨，簡直難以置信，拒絕接納其辯解。兩人還柙候判。

案件押後至5月10日判刑，以待索取被告的背景報告。兩被告須還柙候懲。

兩名被告分別是科大生林海揚（24歲）及無業男子陳志良（24歲），各被控管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪。劉官裁決指，三名警員均誠實可靠，證供合情合理。

稱母風濕發作故帶雨傘

劉官直指首被告供詞不可信，因案發當日天氣晴朗，被告卻攜帶雨傘。被告解釋是因母親風濕關節痛發作，預測或會下雨，故叮囑他帶雨傘。劉官質疑被告碩士畢業，竟相信母親沒有科學根據的評估，簡直難以置信；若真如被告供稱他沒參加集會，他根本不用帶裝備以防突發情況，說法難令人信服。

劉官亦認為次被告證供不可信，次被告辯稱當時已得悉疫情，遂攜帶口罩防止染病；惟當控方指布口罩不能防菌時，被告改稱口罩是用作防止吸入催淚煙。劉官總結指兩被告裝束與示威者脗合，被截停的時間及地點亦與集會接近，裁定二人罪名成立。

案件編號：ESCC179/20