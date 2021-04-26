【本報訊】前年反送中抗爭期間多間警署曾被圍堵，其中8月11日晚上，過百名示威者聚集沙田警署外，警員多次施放催淚彈，驅散期間拘捕六男一女示威者，控以非法集結等罪名，案件昨開審。其中一名被告承認非法集結罪，獲准保釋候判，其餘被告不認罪受審。當晚在場女督察潘小宇（圖）作供時，不只一次要求直述現場聽到的粗言穢語，更一度向裁判官崔美霞稱：「唔好意思，我又要講粗口了。」隨即說：「X你老母」。

七名被告依次為區嘉偉、李子豪、葉盛富、楊基樂、蔡承志、何皓賢及女子林嘉慧，同被控一項參與非法集結罪。區另遭控管有對講機、藏有攻擊性武器及襲警；葉另被控管有對講機；何另被控管有攻擊性武器罪，涉及雷射筆。

一被告認沙田警署外集結

認罪的楊基樂准以兩萬元保釋，待案件審結後判刑。控方案情指當晚約200名戴口罩或頭套人士，在警署外不時辱罵警員「黑警」及「解散警隊」，以雷射筆照向警署及用雜物堵路，警方多次警告後發射催淚彈，上前將有份向警方照射雷射光的楊拘捕，搜出電筒及生理鹽水。控方傳召女督察潘小宇作供，她指多名黑衣人破壞警署外圍，大叫「香港警察知法犯法」、「殺人兇手」等，警署側門被人不斷拍打，情況急劇惡化，直至增援警員到場驅散才平息。

庭上播放多條現場片段可見，大批身穿街坊裝邨民情緒非常激動，不斷責罵警員，又不時指警員叫「霸王雞」，又叫於警署高位的警員「跳落嚟」。聆訊今續。

案件編號：STCC1188/20