政府宣佈周四（29日）起以「疫苗氣泡」為基礎，放寬社交距離措施，食肆全部員工若已接種疫苗，可放寬每枱人數上限及營業時間，員工若因身體理由不適合打針，須提交指定申報表及醫生證明。有私家醫生指除了早前署方羅列不適宜接種疫苗群組，如遇上病人提及似而是非的症狀，可能會寫上有期限的證明，如覺得病人僅屬「口講」或存心瞞騙，會安排轉介檢查，不會貿然開醫生證明。

醫學會會長蔡堅指，暫不知道醫生證明有沒有範本，因現時局方沒有提供清晰指引，料需要靠醫生的專業判斷，較理想是病人到平時常看的普通科門診，要求相熟醫生確認不適合接種再開出證明。蔡堅指一般慢性病控制不穩定如高血壓、糖尿病數字「唔靚」；癌症正接受治療、正服用抑制免疫系統藥物和患有慢性氣管阻塞等情況，打針風險可能都較大，可開出不宜接種證明。

蔡堅又指一般鼻敏感、濕疹相信都可以打針，如遇上病人哀求想要證明或有任何爭拗，相信都要依靠醫生本身的專業判斷和操守認真處理，不能因病人要求就「求求其其」開出證明，否則醫生也可能違反專業操守。

家庭醫生林永和指，暫時未有開過不適宜接種疫苗的證明，如屬有嚴重過敏或對疫苗成份有敏感病史，可開出不適宜接種證明：如屬患有三高而病情控制不佳者，或開出暫時不適宜接種直至再次評估；而正接受治療癌症患者則會因應治療時間，寫下如康復後多久才可接種的證明。

林永和又指，如病人說出似是而非、只屬口述形容的症狀像心口痛、敏感等，會安排檢查或寫轉介信到過敏科；如覺得病人存心瞞騙，則不會貿然開醫生證明。他建議市民求醫時盡量帶同以往病歷或醫生證明，方便醫生診斷。他又指一般鼻敏感和濕疹都可接種疫苗，但如正值嚴重病發期，則或須待病情較好後再接種。

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