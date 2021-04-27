市民前年10月中旬發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推蒙面法。200名示威者在牛頭角港鐵站外堵路，警方拘捕多人，其中一名17歲女生今在觀塘裁判法院承認參與非法集結罪。辯方求情稱，女生立志成為產品設計師，因受社會氣氛及朋友影響才犯案，即使被捕後仍沒自暴自棄，繼續報讀日本大學課程，希望實現升學及從事設計師的夢想。惟裁判官鍾明新最終下令將女生收柙候判。

辯方指出，賴姓女被告事發時剛過17歲生日4天，當時受朋友及社會氣氛影響，沒有深思熟慮，在很愚蠢的情況下犯案，現已深感後悔及自責，明白犯案令家人及朋友同受連累，需要為她操心。辯方強調，控方呈堂影片拍不到被告堵路，惟被告對自己當時在現場出現一事沒有爭議。

文憑課程預計6月畢業

辯方續稱，被告矢志成為產品設計師，事發後沒有自暴自棄或放棄夢想，現時在職訓局修讀文憑課程，預計6月畢業 ，更已報讀東京大學課程，打算將來到日本升學，一圓產品設計師夢想。

辯方指本案沒人受傷，並非同類型案中最嚴重的一種，現已18歲的被告原本沒有案底，認罪顯示真誠悔意，上了人生寶貴一課，望能先索閱感化、社會服務令及更生中心報告才判刑，如此不會影響被告學業，能讓被告繼續念書深造。

辯方又呈上被告、被告雙親及中學校監等人所寫的求情信，他們均讚賞被告為人孝順，性格溫純善良，熱受創作，尊師重道，希望裁判官能給予被告機會，走過人生低谷，繼續升學。

惟裁判官僅同意索閱被告的背景及更生中心報告。案件押後至下月10日判刑，其間被告須還柙候判。

被告當時黑布蒙面

案情透露，前年10月13日全港各區不同商場都有示威者集結，抗議蒙面法。當日位於觀塘創紀之城商場的元氣壽司及星巴克咖啡店均被人用噴漆刑毀。同日下午3時，示威者離開創紀之城，在牛頭角道及裕民坊一帶架設路障。

警方發現有200名示威者在港鐵牛頭角部附近聚集，當時示威者大叫、堵路及揮舞鐵枝，並向九龍灣方向前進。警員下車追捕示威者，追至玉蓮臺停車場時截停身穿深色衣服、用黑布蒙面的被告，在被告背包撿獲螺絲批、頭盔、防毒面具及口罩等物。被告於警誡下保持緘默。

被告原本被控參與非法集結、管有適合作非法用途工具、在身處非法集結時使用蒙面用品等三罪。她承認前者，後兩罪獲撤銷。

同案其餘四名被告依次是學生陳松琛（20歲）、女子林恩鈴（25歲）、女學生吳欣庭（21歲）及何俏朗（20歲）。四人否認非法集結等8罪，明天續審。

【案件編號：KTCC633/20】

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