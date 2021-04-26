【本報訊】警隊繼續清算2019年理大圍城抗爭者，昨晨拘捕最少21名曾在被捕後拒保候查（踢保）人士，年齡介乎17至41歲，並控以妨礙司法公正，指他們協助他人逃避警方逮捕，案件下月4日在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕者包括一名應屆DSE考生，亦有負責安排接送的「家長」；另有已流亡海外的義務急救員避過拘控。有人放風聲稱跟理大相關的搜捕行動暫告一段落，惟有曾參與營救被困理大人士的「家長」相信，難保警方未來再有動作。

警方昨早再針對2019年理大衝突事件的抗爭者進行搜捕，沙田區議員趙柱幫早上率先披露，警方昨晨再拘捕涉及理大事件的抗爭者，包括一名曾在理大事件逃走時被捕的女生，惟對方已搬離原居單位，未有即時被捕，但她接獲家人通知，清晨有警員上門，故警員留低電話號碼予其家人，女生事後已致電警方聯繫；另一名曾進入理大、目前已流亡的女義務急救員亦收到家人通知，有警員清晨5時上門欲作出拘捕。

多名負責接送「家長」被捕

其後有消息傳出，涉及理大事件被捕人士逾10人，過去均曾在理大事件被捕，但其後拒保候查，包括最少一名理大學生，該學生前年11月18日被捕後踢保，但昨晨6時再被警方拘捕，並被押往青山警署，有律師已接手跟進；另一人則於將軍澳被捕並押往警署調查。亦有曾被指涉暴動罪被捕而踢保人士，昨晨同樣再次被捕。消息人士稱，今次被捕人士亦包括多名曾負責接送逃離理大人士的「家長」。

警方昨回覆傳媒查詢稱，有組織罪案及三合會調查科早上共拘捕21名拒保候查人士，分別為13男8女，年齡介乎17至41歲，涉前年11月18日在何文田一帶，「意圖協助理工大學內的人士逃避警方逮捕」。21人已被落案起訴一項妨礙司法公正罪，案件下月4日上午於西九龍裁判法院提堂。

本報上月曾引述消息報道，警隊內部形容理大一案屬馬拉松式秋後算賬，搜捕行動陸續有來，當日曾自願登記身份離開校園人士可能被捕或面臨起訴。當日由救護車接送離開的人士曾透露，事隔一年，接獲警方致電通知須「協助調查」，之後被落案控告參與未經批准集結，並指不排除改控暴動罪。

立法會前教育界議員、教協副會長葉建源表示，報道刊登後，曾與相關部門知情人士商討，對方表明，18歲以下人士除非有其他證據顯示違法，否則不會純粹因登記個人資料而遭拘捕或起訴。

不信搜捕結束 或選擇離港

消息人士補充，現時與理大相關的搜捕行動暫告一段落。惟多於一名曾參與營救逃離理大抗爭者的「家長」向本報表示，不相信警方搜捕行動已結束，就算當時未被截查及拘捕，但未知警方掌握的資料，難以排除會否成為拘控目標，未來或再有新搜捕行動。有「家長」直言，隨着更多跟理大事件相關人士被捕，包括當時未有進入校園的人士，評估最終被捕風險仍然甚高，故最終可能決定離港。