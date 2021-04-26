【本報訊】繼車牌查冊後，政府欲進一步封殺公司查冊，早前建議限制公眾查閱公司董事身份證及通常住址。公司註冊處前處長鍾悟思昨在《明報》撰文，質疑新規定將令企業腐敗，增加舞弊行為，形容傳媒進行調查報道時不受阻礙地查冊的能力，是香港透明度和公民自由的根本重要基石。

憂損國際金融中心聲譽

鍾悟思早在2013年已力批政府欲收緊公司查冊，近日再度撰文，表示大批需要對董事進行定期查冊的專業人士將大幅受阻，令企業腐敗，增加欺詐和洗錢等舞弊行為的潛在機率。他特別提到許多新聞界成員需定期進行公司查冊，進行調查報道時不受阻礙地查冊的能力，是香港透明度和公民自由的根本重要基石。

政府早前指相關建議有參考英國等地，鍾悟思回應指英國有要求所有公司必須提交經過審計的賬目，香港未有相關要求，還允許董事隱藏居住地址和身份證號碼，問題將變本加厲。

鍾悟思續指，英國因為某些公司及其家族的董事受到騷擾和恐嚇的嚴重威脅，必須引入董事住址的保密登記冊，但香港董事沒有同等風險，不清楚為何沒有適當公眾諮詢，必須現在施加這些限制。

他強調，儘管保護個人私隱和防止濫用查冊資料很重要，但保持不受限制的公眾查冊權利，來確保充份的公司資訊披露和透明性也至關重要，為保障債權人、投資者等公眾利益，董事放棄一定程度的個人私隱在所難免。

如實施新規定，他認為將削弱作為香港商業生活核心的問責、全面披露和透明性的原則，對香港國際金融中心的形象和聲譽產生不利影響，建議政府重新考慮是否推行這些具潛在危害的提案。

鍾悟思1973年於英國牛津大學畢業，1993年出任公司註冊處長，在任14年間推行一系列改革，除推動《公司條例》檢討工作，亦大力推動公司註冊處電腦化，建立電子搜尋服務，便利傳媒透過公司查冊進行調查新聞。