【本報訊】大埔汀角路日前發生嚴重單車意外，姓羅美容店員工當晚踩單車沿斜路落斜，翻車重傷昏迷，情況仍然危殆。羅的姓黃兒子昨首次入廟祈福，盼母親快點蘇醒，「希望佢快啲好返，全家都等緊佢出院。」

意外發生在大埔汀角路，43歲姓羅美容店員工4月24日晚踩單車沿斜路落斜，疑因車速太快，急煞車致失平衡翻車重傷昏迷，頭部重創，目前情況危殆。

需做開腦手術保命

姓黃兒子透露，母親在意外後需做開腦手術，現留醫深切治療部，因疫情未能探望母親，「醫生話好嚴重，三級昏迷，都唔知點解撞到咁應，我好希望佢快啲醒返。」他指全家及朋友都為母親祈福，希望她康復，他昨早亦特意到黃大仙為媽媽祈福，「由細到大未拜過神，今次第一次去，希望第一次去就靈（驗）。」

羅婦由內地來港，早年與丈夫離異，母子同住大埔廣福邨。她在寓所附近一間美容店擔任美容師，迄今數年，但去年因疫情，美容店關門停業。黃深知母親承受不少經濟壓力，「知道佢𠵱家好辛苦，好多嘢蝕住做，跑唔到數（美容院），我都明白佢，佢喺我面前唔會話自己辛苦，都會自己搞掂，我覺得我媽媽似一個女強人。」

黃指母親跟數名女友人，閒時喜歡行山或踩單車減壓，平日都有戴安全帽或單車裝備，她最近買了新單車，但事發當日可能「臨急臨忙」才約好單車腳，即興去踩單車，以致意外發生時並沒戴安全帽。