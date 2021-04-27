四宗涉及前年11月理大圍城的案件，今日於區域法院再提堂。其中五名男女被控串謀參與暴動，四人今申請保釋，獲區院首席法官高勁修批准。律政司另合併兩宗同樣涉及協助理大示威者逃走及妨礙司法公正的案件，各被告均經已或有意申請法援，案件分別押後再訊，控方不反對所有被告繼續保䆁。

涉及理大暴動的五人，依次為學生林銘堯（22歲）、學生姜祖育（22歲）、學生姜紹熙（21歲）、學生陳蘊儀（23歲）及文員陳卓超（22歲）。控罪指五人於或約於前年11月11日至14日期間，串謀不知名人士於香港理工大學參與暴動。

次被告姜祖育（22歲）早前已獲高等法院批准保釋。其餘四人今申請保釋，獲法官高勁修批准，各人須交出10萬元保釋金，另遵守宵禁令、不准離港、交出所有旅遊證件、每星期三次向警署報到、不准直接或間接騷擾控方證人等條件。

控方表示已準備好審訊，惟須等候辯方申請法援及索取文件，案件押後6月24日再訊。

另外，律政司今申請將兩宗有關營救理大示威者案件合併處理。其中一宗涉及理大附近駕駛「家長車」案件，售貨員梁祖光（24歲）被指於理大圍城期間，義載接走經爬渠或游繩離開的圍困示威者，被控危險駕駛及妨礙司法公正；另一宗為熱血公民成員鄭錦滿被指連同民政署行政主任等七人，協助理大校園內示威者逃走，被控妨礙司法公正。

法官批准案件合併，並押後7月29日下午再訊。控方就「家長車」義載一案有修訂控罪，將於下次提訊時再處理。

而另一宗同樣涉嫌在理大附近駕駛「家長車」義載理大示威者案件，地盤安全主任陳鎮洋（32歲）被控危險駕駛及妨礙司公正罪。控方申請修訂控罪，被告正申請法援，押後至6月15日再訊。

【案件編號：DCCC313-315、DCCC363/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）