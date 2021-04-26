【本報訊】中電（002）及大酒店（045）主席米高嘉道理（Michael David Kadoorie）接受《南華早報》專訪時重申對香港抱有信心，年輕人在香港會擁有美好的未來，亦應把握大灣區的機遇，但政府須與年輕人加強溝通。其兒子及接班人斐歷嘉道理（Philip Lawrence Kadoorie）相信，許多離開香港的人最終會選擇回流。

父稱港府與青年缺溝通

香港過去兩年受到社會事件及疫情重創，但今年79歲的米高嘉道理依舊對香港抱有信心，「年輕人在香港會擁有美好的未來，但他們亦有憂慮；他們接收的資訊許多都是錯誤的。」他表示，港府與年輕人缺乏溝通而感到傷心，籲港府展開對話。

他在社運期間罕有就政治發聲，在多份報章刊登公開信，「我們不可讓年輕一代活在無助和絕望當中。要重建社會互信，為新生代重燃希望，我們每一個人都責無旁貸。」

米高嘉道理29歲的接班人、中電非執董斐歷嘉道理列出香港人面對的問題，認為這些潛在的社會不滿須解決，「樓價上漲、生活成本上升、工作時間長、薪酬不足、娛樂不足，及沒有私人時間及空間」。

斐歷嘉道理續指出，政府有時漠視了這些問題，令香港人為了讓政權聽到聲音而變得暴力。雖然移民潮再現，斐歷嘉道理透露他的朋友也在其中，但他預計許多離開的人終會回來，「人們總是回來，他們需要信心，需要跳出香港以重拾視野」。

米高嘉道理相信大灣區帶來大量機遇，中央計劃將香港、澳門及廣東省的九個城市打造成「高科技的經濟發電站」，可與美國矽谷匹敵。