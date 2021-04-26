南豐陳廷驊家族千億爭產案尚未落幕，長女陳慧芳在美國的案件有新發展。由陳廷驊遺產管理人控制的美國公司Rostack Investments Inc.（下稱Rostack）在2009年入稟，向陳慧芳追討一筆陳廷驊於1995年向她批出的3,000萬美元貸款，案件拖拉12年，被法官指為「不誠實證人」的陳慧芳在最新一輪裁決再敗訴，法庭裁定她連本帶利要向Rostack歸還約7,000萬美元（約5.4億港元）的餘款；但她上月已決定再上訴，其律師強調款項是陳廷驊生前餽贈，有信心上訴得直。據了解，陳廷驊基金會是Rostack的主要受益人，官司繼續拖延，或進一步影響陳廷驊遺產分配的進度。

記者 林偉聰

美國法院在今年2月就案件作出最新的判決，拒絕陳慧芳一方要求進行第二階段陪審團審訊的申請，裁定陳慧芳須歸還2,827萬美元的本金餘款，以及截至今年2月的4,136萬美元的利息，合共約6,964萬美元（約5.4億港元），金額比原來的貸款額高出1.3倍；在陳還清款項前，利息亦會繼續累積，每日利息為7,746美元，相等於約6萬港元。

上訴不還款須繳高於欠款的保證金

雖然一再敗訴，但陳慧芳在上月已經向法庭提交上訴通知書，意味這場已糾纏12年的官司將繼續打下去。據了解，如果她上訴期間暫不還款，就須向法庭繳交高於欠款額的保證金，一旦上訴失敗，Rostack就可以由保證金中取回欠款，毋須再就還款作安排。

整宗案件始於1995年，在美國發展的陳慧芳看中一個位於美國猶他州、佔地36,000英畝的「雙熊牧場（Two Bear Ranch）」，於是與父親陳廷驊協議，向他全資擁有的美國公司Rostack Investments Inc.借貸3,000萬美元購買牧場。根據陳慧芳簽下的借款單據，她每年要支付10%利息，並須於2010年7月5日前本利還清。不過陳慧芳2007年起未有再還款，Rostack遂於2009年入稟加州洛杉磯法庭追討。

案件的蹺蹊之處，在於1995年已經確診腦退化症的陳廷驊，在1996至2006年間一直有向陳慧芳提供金錢，作清還Rostack貸款利息之用；陳慧芳亦聲稱父親在2005年曾經當着她和胞妹陳慧慧面前寫下「慧芳取了3,400萬美元」的字條，金額相等於Rostack貸款及3座陳名下美國物業的價值，因此認為字條顯示父親是將貸款金額送贈予她，她毋須再還款。

過去12年，雙方一直在不同程序拉鋸，2014年Rostack獲判勝訴，但之後陳慧芳就程序上訴成功，令案件又再重新審理。法庭在去年7月頒下首階段審訊判詞，拒絕接納陳慧芳稱父親向她「送贈」貸款的講法，理據包括沒有清晰證據解釋「慧芳取了3,400萬美元」的實際意思，亦沒有證據顯示陳廷驊寫下字條時確實理解字條內容和目的；此外，法官亦指出，陳慧芳透過貸款投資的安排，節省了30%的預扣稅（withholding tax），因此有關貸款必須是真實，而且是可追討的。

法官指並陳慧芳非可靠證人

法官又嚴詞批評陳慧芳的作供不可信，指她遇到反駁其講法的證據時，就會大幅修改其供詞，前後矛盾，形容她並非可靠的證人，並拒絕陳慧芳對進行陪審團審訊的要求。

Rostack現時由陳廷驊的遺產管理人控制，雖然陳慧慧是遺產管理人之一，但據悉她因與案件有利益衝突，而未有參與涉及Rostack的決定。

有知情人士向《蘋果》稱，陳慧芳一方在案中一直利用程序拖延，曾經以不同理由要求押後，加上大量上訴程序，令原本應為簡單的追討債務案件拖足12年，律師費更累積超過1億港元。該知情人士又指，Rostack的最大受益人，其實就是資助教育、科研、醫療等範疇工作的陳廷驊基金會，雖然預計勝訴可以取回部份訟費，但官司已令基金會的利益受損，預料今次上訴亦會影響陳廷驊遺產分配的進度，估計最長可能要再耗費2至3年才可完成。

陳慧芳的美國律師回覆《蘋果》表示，陪審團審訊是美國司法制度最基本的權利，但陳慧芳被剝奪這個機會，強調陳廷驊生前已將有關款項餽贈予她，又指如可向陪審團展示相關證據，他有信心陳慧芳會上訴得直；不過對於被指利用程序拖延官司的講法，陳的律師並無回應。記者另向陳廷驊基金會查詢，但未獲回覆。

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