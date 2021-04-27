網民前年9月1日發起「機場交通壓力測試」，其間東涌游泳池有國旗被燒毀，一名22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪，案件今日續審。辯方反對將被告兩次錄影會面招認口供呈堂，指警方跟被告模擬三次後才正式開機進行首次錄影，又要求被告按警方版本說話。辯方另指有警員搜屋時，威嚇被告指若其房間內有閉路電視鏡頭，「搵到一個cam就打一拳」。負責拘捕及錄影會面警員今作供時，否認曾對被告威逼利誘。

辯方今反對控方將被告黃卓禮（22歲）兩次錄影會面招認口供呈堂。辯方指出，被告被帶返家中搜屋前，曾遭警方打腹及被迫以面容解鎖電話，被告因害怕被警員施襲而交出密碼。

同時，有警員向被告展示一疊相片，表示相中人是被告，並謂：「呢個係你嚟㗎啦，前幾日觀塘單嘢夠告你暴動。」辯方續指，被告在搜屋時遭警員以警棍作武力威嚇，而當被告表示房間內沒有閉路電視，再遭警員恐嚇謂：「搵到一個cam就打一拳。」

錄影會面中聲線略帶震顫

當被告在上水警署進行錄影會面前，被告遭要求與警方模擬「綵排三次」才進行正式錄影，其間亦要按警方版本作答。而於第二次錄影中，被告因只認拆旗、無提及縱火，遭警員掌摑。

負責拘捕及進行錄影會面的偵緝警員8750詹峻耀今作供，否認所有威逼利誘的指控。

庭上播放錄影片段，被告回答問題時語氣肯定及快速。而於首段錄影中，被告描述拆旗犯案過程時一氣呵成，惟聲線略帶震顫。

錄影會面中，被告指當日前往機場參與集會，途經東涌游泳池時看見有人想拆下國旗並燒毀，遂上前幫手。當時他已見旗杆的蓋打開、繩子鬆脫。被告接過別人遞來的士巴拿敲打旗杆，解釋謂：「想震動支旗落嚟。」

其後被告把國旗「震動」至旗杆的一半後，爬上欄杆將國旗扯下，並交給其他人，自言無參與燒毀國旗的行為。警員問到被告當時的心態，被告揚言：「自己一個上去型啲囉！」被告又表示明白燒毀國旗是犯法行為，警員叫他解釋時，他再謂：「因為覺得自己上去會英雄主義囉！」

稱願意讓警查閱手提電話

後來有另一警員補充提問，問被告是否同意警方查閱其電話，被告隨即同意並指：「係，冇問題，我願意嘅！」

另外，被告在錄影會面中稱，記得噴漆是由不認識的男子交給他，顏色是黑色。惟會面中警方提問時曾指被告「噴白閉路電視」。控方早前開案陳詞亦指被告「向攝錄機噴白漆塗污及毀壞」。另一節會面錄影中，警方向被告展示搜屋的證物，被告逐項確認物品是屬於他，他對大部份證物均沒補充，惟當中提到噴漆時，他補充謂：「雖然佢係黑色蓋，但係白色噴漆。」

被告被控於前年9月1日在東涌游泳池內無合法辯解而損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意以沾污或損壞方式侮辱國旗，並於泳池對面用火損壞以橫額及雜物築成的路障，以及在東涌美東路與達東街交界用火損壞一些水馬。

【案件編號：DCCC181/20】

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