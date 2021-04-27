耗資半億的「小白象」觀塘音樂噴泉，於上周四（22日）正式啟用，惟隨即有部份設施疑已損壞，日前更有「嘔泡」情況，出現大量泡沫而需要停用。網媒「100毛」藝人東方昇周六曾到音樂噴泉拍攝直播節目，即場用梘液沐浴，曾被康文署不點名批評。康文署今（27日）再發聲明指，正研究向有關人士採取法律行動，追究近日有人行為不當及使用梘液，根據《遊樂場地規例》，違例者最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

康文署早前就事件回覆傳媒查詢時，已不點名批評東方昇，並呼籲市民使用遊樂場地設施時需着重公德。不過，康文署今（27日）再發聲明，指觀塘海濱花園音樂噴泉及互動嬉水區近日有人作出行為不當及使用梘液的行為，正關閉以進行徹底清潔，並正研究向有關人士採取法律行動，追究責任。

康文署續提醒市民，根據《遊樂場地規例》第132BC章，當任何人在遊樂場地內時，不得作出擾亂秩序及不雅行為，衣着方面亦須恰當。任何人不得在遊樂場地內妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當使用該場地的人，亦不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯。任何人如違反條例，可被判處罰款2,000元及監禁14天。

東方昇回覆《蘋果》表示，沒有任何回應。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）