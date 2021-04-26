【提高門檻】

台灣據報將收緊港澳居民移民制度，以阻截大陸籍香港居民滲透台灣，目前正檢討「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（下稱許可辦法），將來會再增加「長期居留」一項程序，港澳人士至少要在台灣居留兩年才獲發身份證。陸委會昨承認，因應香港情勢，相關單位正就制度作盤點。移民顧問指，這次計劃修訂是希望將來移民台灣的港人能為台灣社會貢獻，而非「收成期」過退休生活的人。

台灣《自由時報》昨報道，指目前港人到台以依親居留最多，其他多以投資方式取得居留資格，他們普遍都居留一年就取得定居資格及身份證。報道引述國安人士指，將來會修正許可辦法，在「居留」和「定居」兩個程序之外再增加「長期居留」，港人將被要求在台灣居留兩年至五年，才有定居資格，投資也需要是實質投資。

顧問：盼移民者有貢獻

該國安人士又指，健全的移民政策應鼓勵香港年輕人到台，放寬限制讓年輕人就學、就業，而不是吸引香港老人在台灣退休，享用健保資源，預計今年內完成修訂。據報，除了上述原因，還因為當局認為目前批出許可辦法過於寬鬆，因應香港形勢急劇變化，恐會淪為中共對台統戰的滲透基地，故有必要調整。在居留過程中，政府也會審視申請人狀況以確保國安。台灣國安局長陳明通昨在立法院指，已經注意到港人到台規範過於寬鬆這問題，相關制度設計也逐漸完成規劃。

陸委會回覆本報查詢時表示，因應香港情勢，相關單位正就港澳居民居留、定居制度作盤點，給予港人最實際的支持與協助，爭取港澳優秀人才到台。至於現行港澳居民居留、定居制度存在之亂象，台灣政府也會在兼顧台灣安全的考量下妥善解決。

朗峰國際移民有限公司董事陳顗民稱，很多香港人會考慮到台灣過退休生活，「䟴䟴腳冇嘢做」，台灣政府也希望移民人士有貢獻。陳建議這批退休人士要「adjust（調節）吓自己，真係去台灣都要有啲貢獻」。

台灣內政部去年已修訂許可辦法，規定原籍中國大陸，及現任或曾任內地黨政軍或公務、政治機關的香港居民，或不予許可居留，需經跨部門聯合審查。日前中國星老闆向華強與兒子的居留申請就被否決。據統計，去年有10,813人香港居民申請赴台居留許可，申請定居者則有1,576人，均創下歷史新高。

台灣《自由時報》