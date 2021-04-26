【本報訊】港台再有人事變動，DJ出身的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐以家庭為理由辭職，將在7月初離任。廣播處長李百全3月上任後成立編輯委員會負責審查節目內容，先後抽起多個節目引起極大爭議。周國豐是編委員成員之一，另一成員、助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅近日已休假。

香港電台昨公佈，任職超過30年的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐因家庭理由已向廣播處長提出請辭，7月9日正式離任。港台會因應運作需要及根據公務員事務規例作出適當人事安排。

港台兩月五高層劈炮

據悉，今日是周國豐51歲生日，他將於下周五起放假。周國豐是DJ出身，曾負責《十大中文金曲頒獎禮》，去年9月出任助理廣播處長（電台及節目策劃）。有港台消息人士稱，周以照顧家人為理由請辭，「似乎唔係咁令人相信」，又形容周「轉數快」、「是有能力的人」。

李百全成立九人編輯委員會，所有節目須先獲編委會同意才可製作，多個節目包括《鏗鏘集》及《議事論事》先後被指有問題臨時抽起，遭港台內部諷刺為「港台九男女」。周國豐是編委會成員之一，另一成員、助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅近日已休假，由教育電視出身的總監（電視）陳俊樂署任，惟沒有署任限期。至於周國豐有否在編委會內「頂住」壓力，港台消息人士說不清楚，「乜都confidential（保密）嘛」。

編委會九人中，行政系有三人，電台電視部門職系有六人，周國豐辭任加上區麗雅休假，電台電視部門職系由六人減至四人，四人中有一人是機構傳訊總監，即行政系、原部門系、公關系比例將為3：3：1，變相外行人領導內行人。

港台證實上周五剛退休的電台部中文台前台長何重恩被聘用為總節目主任（特別職務），中文台台長由何翠峰署任。資料顯示，李百全上月1日上任後，即日引來公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲及被稱為「金牌監製」《香港故事》監製方曉山宣佈「劈炮」；有份主管《議事論事》的高級監製薛友德提早退休。當局空降多名公務員入港台，包括前行政署長蔡潔如任廣播處長顧問、商經局助理秘書長張恩慈出任港台高級經理、通訊辦娛樂事務管理主任陳志輝及黃慧賢分別擔任經理和助理經理，被質疑是組成四人審查小組。

較早前傳出藝人馬浚偉曾和周國豐商討合作，馬浚偉昨向傳媒表示，周辭職與他無關。