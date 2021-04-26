政府即將向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，免試引入相信包括在內地畢業的海外港人醫生，外界質疑政府目的是架空醫委會，並逐步從內地醫學院引入醫生，多個醫生團體都反對修例。食物及衞生局為加強游說工作近期聘請公關公司，包括由財政司司長前政治助理羅永聰成立的「蘇杭街一號」，不過政府企硬修例，聘公關公司似乎無助收窄與醫生團體的分歧，更被質疑有浪費公帑之嫌。

醫學會司庫楊協和表示，早前再次與政府會面，政府仍一意孤行，對業界的關注如繞過醫委會成立委員會揀選認可海外醫學院等，都未有明確回應。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，政府至今沒回應業界的關注，雙方談判空間很小，不明白為何要聘請公關公司。

林鄭：打無硝煙嘅仗

政府將於今季向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，會於醫委會外成立一個委員會，揀選不多於100間認可海外醫學院；於相關醫學院畢業的港人醫生，在本港公營機構工作最少5年，便可免試正式註冊。

去年11月特首林鄭月娥在施政報告答問大會中，已表明視引入海外港人醫生是一場「無硝煙嘅仗」。今年2月林鄭月娥出席答問大會，提到五大立法工作時，再次提出引入海外港人醫生；更強調政府不會跪低，冀議會能支持。

自今年2月食衞局向立法會提交草案文件後，食衞局約見不同醫學團體。據悉，為加強游說工作，食衞局聘請公關公司協助，包括由羅永聰成立的「蘇杭街一號」，羅已多次出席局方與醫生團體的會面。

不過政府與醫生團體仍存在很大分歧。早前曾與局方會面的楊協和表示，醫學會立場沒變，反對免試引入海外醫生，與局方會面未能拉近分歧。他指局方對修例一意孤行，僅口頭承諾先聘請所有本地醫科畢業生，有空缺才聘請海外醫生，但並非寫在法例上。對於醫學會其他關注點，如揀選認可海外醫學院具體準則，為何不加強挽留醫生的力度等，局方沒有明確回應。

楊指，更擔心是在現時立法會組成下，草案在立法會會被修訂得更差，「依家話要喺公營機構做5年，可能上到立法會變成6個月；依家話要係香港人，可能到時唔需要」。

馬仲儀：政府無解答業界關注

馬仲儀則指，推銷政策是政府官員的工作，「業界嘅人政府都識，傳媒都係呢班人，政府唔係唔識，完全唔明請公關公司嘅用意」。她指自2月起與政府會面，政府都沒解答業界的關注，如醫委會日後維持專業自主的角色，揀選海外醫學院的委員會是否具獨立性，透過工作評核代替考試的具體機制，經濟下行下醫管局是否有足夠資源聘請本地醫科生及海外醫生等。

她指，政府只不斷重複其立場，沒有提出協商方案，雙方談判空間很小。「如果唔係用公帑，我唔會評論請唔請公關公司，我最關心係方案內容。」她估計可能一直處理方案的食衞局前副秘書長方毅離開該崗位，接手的官員未太熟悉情況，因而政府要額外花錢請公關公司。

未知最終費用

食衞局表示，透過邀請報價的方式委聘「蘇杭街一號」，協助籌備及推動與修例相關的工作，包括安排約見不同持份者會面，如醫學團體、前線醫生組織、醫學生及病人組織，以及製作宣傳品等。由於該局正與該公司商討及制訂具體工作內容，委聘涉及的最終費用仍在計算中。

羅永聰表示，其責任在於拉近政府與持份者的分歧，準確帶出政府及持份者的意見予對方，並向公眾解釋政策。對於有醫生批評在修例一定會通過下，政府不應花錢請公關公司，羅指，「今天要去質疑政府請公關公司係好合理嘅，因為公關係好難做，但難做唔等如唔值得做、唔應該做」。

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