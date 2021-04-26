【本報訊】前年6月12日在金鐘中彈的退休漢「老吳」吳應武，去年1月19日被指在旺角坐在路上不願離開，遭警員以非法集結罪名拘捕，及後再因放軟全身而被控拒捕。案件早前表證成立，辯方昨傳召被告女兒和醫生作供，力證被告因癲癇影響活動能力，患癌後亦有不少後遺症，指案發時被告或因身體不適而坐下，未必能聽從警方警告離開；及後因被警盾壓住而有輕微動作，控方未足以證明被告有犯罪意圖。

廣華醫院腦外科醫生胡偉賢（譯音）供稱，被告案發後送院，頭部有傷，照X光顯示頭內沒瘀血。胡撰寫的醫療報告指被告兩手手背、左邊臉等擦損，左肩及左手肘有痛楚。被告曾患骨癌、肺癌及有癲癇症，下脊椎曾動手術，膀胱有問題需使用尿喉。

被告女兒吳嘉欣作供，透露父親兩次患癌均有後遺症，包括哮喘、常咳嗽、有痰，亦因動手術導致不能正常大小便，每日要定時排小便六次，大便隔日處理。父親因有癲癇症，下半身活動能力不佳，需定時覆診和做物理治療，每天服藥。

辯方：被告身體不適非拒捕

女兒形容，父親抵抗力較差、容易發燒，因尿道炎常進出醫院。她指父親平衡力不好，容易跌低，「前兩個月都跌斷咗腳趾」，亦容易喘氣，體力不及常人。控方盤問女兒謂：「好不幸，你爸爸身體有好多病痛。咁你有冇每次外出都陪佢？」女兒稱會盡量陪父親外出，但因要上班，未必每次陪伴，並同意控方指爸爸有能力自行外出及回家。女兒指，父親上次癲癇發作是去年在家中發生，當時召白車到場處理。

控方結案陳詞指，辯方雖稱被告長期病患及行動不便，但未能證明犯案時沒有體力或沒有認知。辯方結案則稱被告年老多病，法庭可推斷被告或因被胡椒噴霧噴中、或因其身體情況，未必能跟從警方指示離場；其後被告因遭警員用盾牌壓住，有輕微動作及連鎖反應，並非控方所指的抗拒警員。裁判官劉淑嫻押後至6月4日裁決。

案件編號：WKCC2375/20