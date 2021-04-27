《蘋果》推出《9點半蘋果新聞報道》，星期一至日、每晚9時半準時為你送上半小時高清電視新聞直播，由專業主播以輕鬆、貼地的報道手法，為你簡報每日大事，透過編輯自主，呈現一些其他地方未必見到的新聞畫面，還原事實真相。今晚9點半，曾美華同你「報真相、講人話」。除《果燃台》外，《蘋果》YouTube亦聆聽觀眾需求，正式升格為高清直播，讓大家有更多途徑收看更佳畫質的《9點半蘋果新聞報道》。

播出平台：《果燃台》、《蘋果》YouTube

一按即睇9點半蘋果新聞獨家報道：蘋果X檔案｜有半新股疑誇大支出填折頭黨數 遭核數師拒簽業績 業界：不能接受

直播期間，觀眾亦可以自由定價力撐《蘋果》，在YouTube收看本節目直播期間（暫時只限YouTube平台及本節目的直播時段內），按留言位右邊的按鈕。你可以選擇購買「Super Sticker」，或以自由定價的「超級即時通訊」作支持。

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