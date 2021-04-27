《蘋果》收到消息，世界自然基金會香港分會（WWF）行政總裁江偉智昨日（26日）請辭。江偉智早年擔任助理警務處長，退休後在2016年6月加入WWF，任內曾捲入爭議，包括去年未獲城規會批准，便在米埔濕地範圍挖土施工，遭地政總署叫停工程。WWF回覆本報確認，江偉智已於4月26日請辭退休，董事委員會將物色繼任人選，其間由企業事務總監黃碧茵女士出任署理行政總裁。

有環保界人士形容，江偉智辭任十分突然，「大機構CEO走，冇理由粒聲唔出就走」。記者翻查WWF官網，介紹江偉智的相片和文章已經下架。至於署任的行政總裁黃碧茵，在環保界的評價不俗，黃碧茵是WWF的老臣子，曾任WWF教育總監、企業事務總監，亦擔任郊野公園及海岸公園委員會成員。

任內極少就具爭議環保議題發聲

有環保界人士認為，WWF擁有豐富資源，以往不時發表專業研究，推動社會討論政策，但江偉智任內卻減少投放資源在政策倡議，在一些具爭議的環保議題上亦罕有發聲，例如「土地大辯論」或是「明日大嶼」。

在江偉智任內，不少WWF老臣子或保育專家相繼離任，有員工離任時曾向記者抱怨，江偉智管理文化嚴苛，推動環保議題時有不少掣肘，員工每次對外發言，遣詞用字都要仔細斟酌，做到心灰意冷才辭職。

記者曾接觸現職的WWF員工，了解江偉智離職後的內部反應，該員工表示不便回應。有環保界人士認為，江偉智辭任是出現契機更換領導層，對不少人而言應是喜訊。

WWF回覆本報時，讚揚江偉智一直帶領WWF穩步發展，在保育、教育，以及社區參與項目方面創造非凡成就，在中心訪客及會員人數方面均錄得顯著增長，又引述WWF董事委員會主席白丹尼（Daniel R Bradshaw），讚揚江偉智任內積極面對各種挑戰，竭盡所能。

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