【本報訊】白色恐怖瀰漫，傳媒人及記者相繼被捕被告，有多名主持人被捕的網台D100又失一要員。資深傳媒人李慧玲昨在其主持的D100節目《左右大局》突然宣佈「告別」，辭任D100主持。她解釋因體力與精神難以繼續應付主持Phone-in節目，需告別休息，但她強調早已視傳媒為終身崗位，會與港人結伴而行，不會移民，日後或轉戰文字平台。

曾任職《明報》、《蘋果日報》及商台的資深傳媒人李慧玲在2014年2月「封咪」事件遭商台粗暴解約後，2016年加入網台D100主持節目《左右大局》的前身《風波裏的自由PHONE》一直至今。

李慧玲昨於節目開首即宣佈「要同大家好好地告別」，稱已向D100辭職，工作至月底離職。她強調不會移民，會繼續和港人結伴而行，亦不是退休，因視傳媒為終身崗位，「我想成世做記者，期望自己成世都係新聞工作者」，日後或轉戰文字平台，「希望唔會有一個位逼到我唔走唔得」。

感慨政圈好友失自由

她解釋離開主因是健康問題，近年身體狀況不佳，有嚴重失眠、聲帶問題及腳抽筋等，體力與精神均不能應付每天逾兩個半小時的Phone-in時事節目，「上帝畀咗好多訊息我……我應該真係要靜落嚟，停一停休息一段時候，再睇吓咩情況」。

她又慨嘆入行逾30年，主持Phone-in節目17年，亦曾於不同報章撰寫專欄，「幾年前都已經有burn out（疲勞過度）嘅感覺」，故已停寫專欄，近年主持節目有同樣感受，「老實講喺商台尾聲，當時都有諗過做夠足足10年就離開，做返文字工作者，但總係有個突然嘅事情發生，都唔夠10年，商台就封咗我咪」。

回顧過去，李慧玲指政圈好友相繼失去自由令她最為傷感，「我自己一個喺節目室，佢哋就失去自由，自己特別難過」。她又指，陳志全、譚得志及傑斯等其他D100節目主持「都喺呢個平台度曾經暢所欲言，忠於自己信念，口講我心……但都失去咗自由」。她續指，日後不用看「N個鐘頭」報紙，可多看書和探望收押中的朋友，又希望到法庭聽審。

李慧玲向本報表示，現時主持Phone-in節目已難改變政權想法，只是以陪伴港人的心態繼續主持。她坦言昨晨仍考慮打消辭職念頭，例如減少主持時數，邀請其他主持分擔。她稱目前將會好好休息，未來若不能開咪，仍考慮透過YouTube或Patreon等渠道發聲，並指如沒必要，沒有打算移民，「赤柱（監獄）同赤鱲角（機場）揀，就梗係揀赤鱲角，如果有得揀」。