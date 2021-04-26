【本報訊】本港疫情再度錄得零本地確診，昨新增四宗確診全屬輸入個案，累計個案達11,741宗，另有約10宗初步確診。衞生署前日開始要求酒店檢疫的入境人士新增在第七天檢測，換言之檢疫期需檢測三次。

另外，本港昨日新增兩宗初步確診個案，兩名患者分別居於黃埔花園第12期銀竹苑第4座及荃灣海之戀第7座，兩幢大廈要強檢。政府今凌晨發出強檢公告，22間幼稚園及小學因爆上呼吸道感染，亦要一併強檢。

酒店隔離者檢測增至三次

新增四宗輸入個案中三人帶有變種病毒，包括4月12日來自肯雅的41歲女傭（11738號）、4月11日來自日本的27歲男子（第11740號）及4月13日來自美國的57歲男子（第11741號）。

近日接連有確診者疑在酒店檢疫期間染疫，卻無及時發現而流入社區，現時所有入境人士須在指定酒店檢疫21日，並須在第12日及第19日接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測，衞生署昨回覆本報時表示，前日起要求檢疫人士須在第七日接受多一次檢測，換言之在酒店檢疫人士須檢測三次。但衞生署無主動向外公佈，至查詢時才確認新安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議政府採取補救措施，對一些有多宗個案的檢疫酒店，可要求於指定時間內曾入住人士接受強制檢測，分別接受抗體及核酸測試，如抗體測試發現陽性個案，可大概了解酒店檢測時走漏多少個案。

另外，衞生署指覆核華大基因早前驗出的30宗初步陽性個案，當中三宗為確診個案，一宗檢測結果仍為不確定，餘下26宗均為假陽性。與該26宗個案有關的密切接觸者正陸續獲解除檢疫令。6宗均為假陽性。與該26宗個案有關的密切接觸者正陸續獲解除檢疫令。