政府今日宣佈多項「疫苗氣泡」下放寬防疫措施，除食肆放寬堂食及停業處所重開外，婚禮及周年股東大會等亦放寬至室外最多可容納100人參與，但參與者均須接種至少一針疫苗。本地遊亦可復辦不多於30人旅行團，前提是員工要完成接種一針疫苗。

食物及衞生局局長陳肇始表示，若16歲以上市民已接種一針疫苗，他們參加的無提供飲食的婚禮、周年股東大會及商務會議可獲放寬至室內上限50人，室外上限100人；宗教聚集則可由現時場所30%人數上限，放寬至室內或室外分別50%或100%上限。如果參加者因為健康未能打針，則可用指定表格申報及提供醫生證明，但要出示14天內陰性檢測結果。

旅行團倘違規將一個月內不可登記本地團

另外，本港持牌旅行社可向旅議會登記重新舉辦本地遊旅行團，連員工在內不可多於30人，旅行社員工包括導遊等必須接種至少一針疫苗；如導遊等員工因健康理由未能接種疫苗，同樣可以填寫指定表格申報及提供醫生證明不適宜接種疫苗，並要有帶團前7天鼻腔及咽喉拭子合併樣本的核酸檢測陰性結果，旅行團才可以出發，詳情由商經局安排。

商經局晚上發稿補充，為加強接觸者追蹤，當局要求本地遊旅行團參加者登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所，包括景點、食肆時，須掃描二維碼以作紀錄。

旅議會會繼續負責監察和派員巡查旅行社就登記旅行團執行有關要求情況，如發現旅行社違反要求，相關的本地遊旅行團將被撤銷「綠色生活本地遊鼓勵計劃」或旅發局「賞你遊香港」項目資助的申請資格，旅行社在一個月內亦不可以向旅議會登記本地遊旅行團。

「賞你遊」5月底才擴至第2階段

而隨着本地遊在本周重啟，據悉旅發局「賞你遊」第二階段，仍會留待5月尾才展開，旅發局稍後會公佈詳情。至於去年12月起因疫情而暫停出發的第一階段約100個本地團，旅發局亦指最快可於 5月內恢復出團，據知當局須待有關旅行團都已重新出發，才會正式推出第二階段。

「賞你遊」香港是鼓勵市民本地消費，消費滿800元，可獲一個價值500元的本地遊名額，免費參與指定本地團，先到先得，確實參加情況有待旅發局公佈。

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