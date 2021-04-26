皮尤研究中心基於美國普查局於2019年的人口普查結果發表報告，分析美國黑人人口2000年後在各方面的變化，包括種族身份認同、年齡結構、居住地分佈和教育程度等。

美國黑人人口正在增長，由2000年的3,620萬增至2019年的4,680萬。移民是原因之一。國外出生的黑人增長約一倍，由2000年的240萬增至2019年的460萬，主要來自非洲和加勒比海國家。同時，黑人的種族身份認同正在變化。視「黑人或非裔美國人」為唯一種族身份認同的人在20年間由93%跌至87%。2019年有8%黑人同時自視為非拉丁美洲裔混血兒，5%人自視為拉丁美洲裔黑人。

年齡結構上，單一種族、非拉丁美洲裔黑人的年齡中位數由2000年的30歲上升至2019年的35歲。2019年整個黑人人口的年齡中位數是32歲，四分一屬Z世代，即在1997年至2012年間出生；過半黑人是38歲以下。

學歷提升 收入增長微

居住地分佈方面，2019年有56%黑人居於南部，較2000年增長兩個百分點。最多黑人居住的州分依次序為德州、佛州、喬治亞州、紐約州和加州，各州黑人人口介乎390萬至280萬，五州共佔整體37%。

教育程度方面，有大學學位的黑人成年人增長逾一倍。25歲或以上、擁有學士學位或以上學歷的黑人由2000年的300萬增至2019年的670萬，比率由15%增至23%；持碩士學位或以上的黑人亦錄得四個百分點的增幅。

家庭收入方面，自2000年後未有太大增長，但收入不均有改善。2019年黑人在疫情前的家庭入息中位數是4.4萬美元（34.32萬港元），稍高於2000年的43,581美元。2000年有61%黑人的家庭收入不足2.5萬美元（19.5萬港元），2%人的家庭收入達10萬美元（78萬港元）或以上；2019年前者比例降至29%，後者比例增至18%。

皮尤研究中心