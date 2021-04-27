女文員去年7.1在中環鬧巿天橋上將一叠印有「一国兩制」與「ONE COUNTRY TWONE SYSTEMs」的紅色紙張散落馬路上，令路面多部汽車要轉線行駛。她被巡經的衝鋒隊警員截獲，以公眾妨擾罪拘捕，早前已於東區法院提訊。她今獲控方同意撤控，准以自簽1,000元、守行為兩年了事。

被告王婉欣（31歲），報稱任職文員，原本被控一項在公眾地方犯的妨擾罪，指她於去年7月1日在中環干諾道中與砵甸乍街交界附近的天橋上犯案。

案情指，案發當日中午約12時半，港島衝鋒隊警員與同袍在案發天橋上巡邏，其間警員看見被告將一叠印有「一国兩制」和「ONE COUNTRY TWONE SYSTEMs」的紅色紙張自橋上拋下，紙張散落橋下路面。警員目睹有車為避開紅色紙張而停下，遂大叫被告停手。被告見狀立即逃走。

警員追截，並於干諾道中24號外成功截停被告，並發現路面受事件短暫影響，有6至7輛車路面要轉線行駛。警員其後在被告手袋內一個紙袋中，搜出57張印有同樣字句的紙張。被告在警員查問下稱支持一國一制，並慶祝香港回歸中國。被告隨後遭警方以公眾妨擾罪名拘捕，警誡下被告稱：「係呀！我支持一國一制喎！」

【案件編號：ESCC2809/20】

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