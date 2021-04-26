【本報訊】疫情肆虐，今年文憑試通識科亦有所觸及。今年卷二選答題三題分別與公共衞生、創新科技及體育文化有關。第一題引述期刊文章及新聞報道，指網絡資訊對個人及大眾的健康認知、看法和行為有極大影響，雖然有助提升知識，但不完整、不正確資訊也帶來不良影響，比病毒散播得更快更廣。

舉例指「有人會煮口罩」

另一資料取自期刊文章，提及跨專業、社區和界別合作對應對全球疾病大流行的重要性。該題問考生網絡資訊如何影響人們作出與健康相關選擇，又問考生多大程度上同意醫療專業人員在維持公共衞生扮演最重要角色的看法。

資深通識科教師方景樂認為，疫情下健康資訊真偽確實值得關心，舉例「有人會煮口罩（重用）」，認為該題「有意義」。

考評局提供的考核簡介稱，考生在該題須對全球化下網絡資訊的傳播特徵有基本理解，進而解釋資訊如何影響與健康相關的選擇。考生可討論其正面和負面影響，亦須從不同角度討論，包括疾病預防、醫治或生活與運動習慣等。

去年通識科卷二的問題分別涉及保育粵劇難處、民企發展及智慧城市影響；前年試題則藉韓流討論香港青年個人成長、罕見病及歷史建築保育。