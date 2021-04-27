食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）下午公佈，以疫苗氣泡為基礎下將食肆分為A、B、C、D共4級。獲「放寬」的C和D級別食肆，堂食可分別延長至晚上12時和午夜2時，每枱人數分別放寬至6和8人，惟員工須接種一劑或兩劑疫苗，顧客亦須強制使用安心出行。有餐廳指，不可能為了多做數小時生意要員工「搵命博」，認為在疫情緩和下仍不斷增加食肆營業要求完全不合理。有食肆負責人認為，打針屬個人選擇，加上政府在多宗疫苗事故後均「推卸責任」，故不會強制員工打針，只會繼續營業至晚上10時。另有食肆認為，餐廳不能確保客人所持的疫苗二維碼是否屬實，變相令措施有名無實，做法多餘。

「不斷搵藉口收緊 又唔放寬限聚令」

黃店「開餐Dine Inn」老闆Eddy指，除非政府要求食肆一定要員工打疫苗和客人用安心出行才能營業，否則都不會參與，一來應用程式至今私隱問題成疑，二來放寬數小時對生意幫助不大，「開到12點就算，爭2、3成生意都好，我哋都唔會為咗2、3成生意去博……如果佢（政府）講到話食肆要開門就要所有員工打針、（客人）要安心出行，嗰啲叫做冇辦法囉，冇理由佢進一步你退十步」。

他又認為，不論是中國還是外國疫苗都面世不久，市民或員工都信心不足，市民也不會為了食飯「搵命博」，料政府主要是想放寬給酒樓等大型食肆舉辦宴會。他又指，以往疫情緩和已可放寬食肆人數，現時卻不斷增加要求，加重餐廳人手壓力和成本，「不斷搵藉口收緊又唔放寬限聚令，大家都知」，只能保持初心繼續捱下去。

「如果員工打完有咩事 點賠返個囡畀人」

「Joyful Dessert House」負責人高太指，政府現時明顯將食肆生意與打疫苗綑綁，希望提高疫苗接種率，質疑「每次都係飲食業第一批受害」。她指即使現時正值淡季，延長營業時間可挽回3、4成生意，也絕對不會參與計劃，「每個客人員工都有佢嘅自由，唔會叫員工為咗舖頭利益打針，自己身體唔好都冇打，如果（員工）打完有咩事，點賠返個囡畀人」。

高太又指，得悉附近有「藍店」員工知道有關消息亦感不滿，因他們年紀較大，擔心接種後不幸死亡，但不知道最終會否有員工被迫就範。她又指如未來沒有免費檢測，會資助員工檢測費用，希望捱至暑假較多年輕人外出，生意能轉好。

「冇可能為咗做多2個鐘 叫人搵命博」

「喜惶點心專門店」東主Jason同樣指不會參與計劃，「唔做到12點咪唔做到12點，冇可能為咗做多2個鐘叫人搵命博」，他認為坊間即使不是黃店也未必會參與，主要有較大誘因的應該是大型酒樓，因如員工打了兩針，宴會上限可增至100人。他又預計政府會維持舊有措施，不至於再加強規定只經營到晚上10時或2人一枱的餐廳。

對於政府未來或取消免費檢測，沒打疫苗的員工或需自費檢測，Jason指公司首3個月或可墊支或津貼，但長遠確實可能要員工自費承擔。

叙福樓黃傑龍：堅持唔逼員工打針

叙福樓集團主席黃傑龍坦言，對不宜打針的員工須醫生證明的安排感「頭赤」，需與員工詳細討論，「我上兩個星期講過唔可以逼員工打針，呢點係唔會變」，故其集團旗下食肆於4月29日維持4人一枱及營業至晚上10時，「要有足夠時間、同事商量，大家想唔想參加，先至知道有冇資格參加『疫苗氣泡』，如果好多同事唔想參加，咁我都冇資格參加。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府已強調不接受員工只因自己喜好而不打針，被問到是否會辭退相關員工，黃僅指最好僱員與僱主能協商尋求方案，如員工能取得醫生證明不適合接種，他仍須接受每7日做檢測。

「食客會唔會為咗坐到凌晨2點 而冒呢個險？」

尖沙嘴甜品店主管馬先生指，自己曾與老闆商討，認為打針與否屬個人意願，故不會強迫員工打針，將會繼續堂食至晚上10時。

對於政府公佈的最新措施，他大嘆「嘥氣」，「如果你係想谷多啲人打針，就逼我哋啲食肆去打，你嘥氣啦！最匪夷所思嘅係，本身食肆嘅員工已經戴晒口罩，做晒措施，你仲要我哋去打針？」馬又怒斥，政府做法是矯枉過正，「不嬲都話病毒唔係夜晚先出嚟，如果要打，咁點解唔係你一入餐廳就要打針？」

馬指，對甜品店而言，能延長堂食時間的確有利，但由於現時太多食肆均只營業至晚上10時，人們減少外出用餐，令他們生意亦變差，每日生意額減少至少五成，「連外賣都冇乜，捱得幾耐得幾耐囉」。

馬認為，近日出現多宗疫苗事故，加上政府推卸責任的表現，成為市民對疫苗失去信心的主因，「有咁多宗事故，你又唔肯負責任，又話係去打針嗰個先有責任⋯⋯將心比己，我唔知自己有冇暗病，你又唔肯負應有嘅責任，咁我會揀唔打囉」。他亦批評，對食客而言，打疫苗的誘因亦不大，「捫心自問，我係食客，會唔會為咗凌晨2點仲可以坐低食嘢，而要冒呢個險去打支針？」

至於政府指，部份食肆可劃分區域，讓打針食客坐在該區域用膳。馬斥，政府措施只着眼於大財團的食肆，「我哋咁細間，點劃分個區域出嚟呀？再細啲根本冇可能做到」。

「可能清咗零都唔會放寬 因為要逼你打針」

拉麵店負責人黎先生指，由於本身店舖亦只營業至晚上10時，加上認為打疫苗屬員工個人意願，「所以我唔會理呢啲嘢」。

黎認為，現時根本沒有打針的誘因，自己亦未有打算接種，「而家個風險好大㗎喎，好似大陸嗰個科興，（保護率）得五成，買大細咁，其實打嚟都多餘」，而復必泰的副作用亦太強，故目前先持觀望態度，「但員工就一定唔會逼佢囉，個人自由嚟㗎嘛」。

黎批評，早前認為如疫情有所好轉，政府將會放寬措施，「但而家佢就好似要脅你（打針），因為有呢個要脅，就冇得放寬㗎喇喎，可能遲啲清咗零都唔會放寬㗎啦，因為要逼你打針呀嘛」。

對於劃分區域，他坦言「行唔通嘅機會好大」，認為餐廳不可強迫顧客打針，「同埋要睇（接種疫苗後）QR Code（二維碼），可能你可以share㗎喎，我又唔知係咪你嚟，可能一個朋友打完可以分畀100個人⋯⋯呢啲咁嘅制度真係，未諗清楚囉好明顯」。

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