中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日（27）開考。今年閱讀卷必考部分與飲食業有關，選答部分則與綠化屋苑及探索太空有關。而寫作卷必答部分則要求考生撰寫校內廣播講稿。有考生認為今年閱讀卷的多項選擇題（MC）數目比往年多，但有考生稱今年必考部分比想像中複雜。有英文科老師認為今年試卷難度與往年相若，但今年有罕見題型。

寫作卷選答題涵蓋不少時下熱門議題

今年英文科閱讀卷一如往年分必考部分(Part A）及深淺有異的選答部分（Part B 1 & 2）。今年的Part A 是3篇短文章均與飲食業有關，當中涉及快餐文化、包裝食品及渡假區發展可持續餐飲等概念。選答部分方面，程度較淺的B1是一篇有關網上論壇討論綠化屋苑的節錄及各類植物種植要點的單張；而程度較深的B2則為3篇有關登月、探索火星及改造行星引發倫理爭議的文章。

寫作卷方面，今年的必答題要求考生根據情境及海報，撰寫一篇呼籲同學參與學校展覽的校內廣播講稿（announcement）。選答題則涵蓋不少時下熱門議題，如電動車及網絡紅人等。

考生：閱讀卷感覺上比往年有更多MC題

應屆考生、李求恩紀念中學劉同學表示，今年的閱讀卷感覺上比往年有更多MC題，認為考生即使不懂，也有一定機率答中，認為試卷較往年稍易。至於卷二方面，他認為講稿的寫法與中文科綜合卷相似，有相信心能達到要求。他於選答題中選擇有關電動車的題目，認為自己在通識科中曾涉獵相關知識，作答時有較為多發揮空間。

考生李同學表示，今年閱讀卷Part A的文章比想像中長，答卷所花的時間比想像中多，加上今年Part B2文章涉及許多科學詞彙，對此不熟悉，權衡下終選答B1。李同學稱，疫情對自己備試定有影響，今天考試也有點緊張。

考生周同學稱，今年的Part A文章的長度及結構比以往複雜，故即使選答較容易的Part B1答卷，自己仍不夠時間完成全份卷。周又稱，因應現實中疫情影響學校活動及社交活動，故他回答寫作卷必答題時，也刻意提及，以期取得更好分數。

英文科科主任：今年難度與去年相若

李求恩紀念中學助理校長、英文科科主任鍾嘉雯表示，今年閱讀卷和寫作卷的難度與去年相若，而B1卷更比往年容易。不過，她表示B1卷出現較少見的表格題（Table Summarising）。今年該題佔4分，除要求考生按指定要求填寫Y或N來代表是否外，題目亦列明考生須完全部8個空格，如考生未能按題目指引完整填寫，恐會失分。她又認為，B2卷的文章涉及科學議題，讀理科的同學或較有優勢。

同校英文科副主任簡麗妍指，今年寫作卷必答題毋須考生行文時如演講辭（speech）般措詞拘緊，只須如實按所列資料點出要項，並呼籲同學參加即可。她亦認為題目毋須刻意提及疫情，否則會喧賓奪主，「但如果只係輕輕一兩句，相信無傷大雅。」

簡又稱，今年選答題其中一題要求考生撰寫求職信，認為此題型甚少出現，相信不少考生也未清楚撰寫求職信的格式與技巧，亦未必有相關經驗，相信會較少同學選答。

2名考生今日於竹篙灣檢疫中心應考

考評局指今日舉行的英國語文科卷一及卷二考試，約有48,660名考生報考，合共設有450個禮堂試場及452個特別試場。截至今日下午3時，有2名考生今日於竹篙灣檢疫中心應考，沒有考生向考評局公開考試資訊中心報告須接受強制檢測。

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