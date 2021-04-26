COVID-19疫苗接種計劃在4月26日踏入第60日，雖然接種和預約德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數回升，不過接種第2劑中國科興滅活疫苗的人數則繼續下滑，跌至6,800人，再創3周新低。此外，25日共有5名女子針後不適曾送院，全部都打首針復必泰，其中3人出疹。

政府指，已打約1,302,300劑2019冠狀病毒病疫苗。約860,000人打第1劑，包括約409,800人打科興，約450,200人打復必泰。約442,300人打第2劑，包括約289,500人打科興，約152,800人打復必泰。

單計4月26日，約26,900人打針，較前一日回升。其中約11,100人打科興，跌至4月6日以來新低，約15,700人打復必泰。科興方面，約4,300人打首劑，雖較前一日回升，惟第2劑僅約6,800人打，連跌3日，再創4月6日以來新低。至於復必泰，約12,800人打首劑，約2,900人打第2劑，均較前一日回升。

至於科興和復必泰在社區疫苗接種中心的整體甩底率，單日均約4%。此外，約15,900人單日在網上預約接種；其中約3,900人預約科興，約11,900人預約復必泰，均較前一日回升。

多5女針後不適曾入院 均打首劑復必泰

另外，4月25日全日多5人針後不適送院，全部都是女性，年齡介乎21至48歲，而且都是打首劑復必泰，情況穩定，均已出院。其中3名女子針後均出疹，包括臉部及雙腳。這5人其餘針後不適症狀，還包括暈眩、發燒、痕癢。

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