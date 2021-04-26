【本報訊】現時《道路交通條例》只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機才必須停車，立法會前議員鄺俊宇昨引述政府當時回覆「因為馬、豬同羊係財產」，認為「政府仲用緊幾十年前嘅標準」； 今年政府終刊憲修改《道路交通條例》，惟鄺預計至少需兩、三年始正式立法，「國際城市落後過第三世界，非常丟臉」。

鄺俊宇：非常離譜

鄺俊宇表示，大耳是區內「明星狗」，對他被撞死感難過。任職議員四年來，鄺一直倡議修訂動保法例，他指據目前法律，除非閉路電視片段可證明司機刻意撞死大耳，否則毋須負上刑責。據他經驗，即使司機終被控殘害對待動物，入罪機會微，直斥法例「非常離譜」。

十八區動保專員麥志豪指《道路交通條例》修改後，僅要求司機撞到貓狗後需停車，不代表司機需負刑責。他認為政府修例之餘，亦應加入「不小心駕駛引致動物受傷」。

據現行法例，馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機必須停車，否則可被罰款10,000元和監禁12個月。今年2月19日，食衞局就《2021年道路交通（修訂）條例草案》刊憲，決定把貓和狗納入《道路交通條例》第374章第56條的「動物」定義內，草案已於2月24日提交立法會，預計明天二讀辯論。