政府引入海外港人醫生方案其中一個關鍵爭議，是建議於醫委會以外成立一個委員會，由委員會揀選認可的100間海外醫學院，變相架空醫委會對來港海外醫生的質素監管。醫學會司庫楊協和表示，早前與局方會面中已提出反對，而且委員會沒有醫學會代表及民選醫生代表，局方更指或會委任醫學界以外人士，如病人組織，即引入外行人領導內行人。

若方案獲立法會通過，日後由該委員會揀選獲認可海外醫學院，其中惹人關注的內地醫學院數目及比例成謎。現時政府建議委員會成員包括衞生署署長、醫管局行政總裁、醫委會主席、醫專主席、兩間醫學院院長，及政府委任的其他成員。政府曾指委員會考慮認可的海外醫學院，質素與香港兩間醫學院大致相若。

楊協和表示，早前再次與局方會面中，反對繞過醫委會成立委員會，而且委員會沒有醫學會及民選醫生代表；局方只重申該委員會已有廣泛代表性，至於政府會委任哪些委員，方向是醫學界以外的人，如病人組織代表參加該委員會，「你叫我評估律師專業我都唔識，依家外行人評估醫生」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）