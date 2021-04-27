聲稱「完善」香港選舉制度的修例草案本月初在立法會首讀及二讀，覆核王郭卓堅上周入稟高等法院，指特首林鄭月娥提交草案違反《基本法》及程序公義，令高度自治「突然死亡」，提出司法覆核。高等法院今頒下判詞，拒絕受理覆核申請，直指有關決定是根據《基本法》附件一及附件二而訂，沒有基礎挑戰其合憲性；而終審法院在黎智英涉國安法一案中，亦裁定本港法院無權覆核人大決定是否違憲，故認為是次覆核沒有合理爭辯或勝訴機會。

覆核答辯人是特首林鄭月娥，利害關係方為政制及內地事務局長曾國衛。郭卓堅指，特首向立法會提交《2021年完善候選制度（綜合修訂）條例草案》，違反《人權法》保障的選舉權；選委會中直選產生的區議會議席，被由政府委任的多個委員會所取代，國安處亦參與審核特首候選人資格，造成利益衝突。

高等法院原訟庭法官周家明在判詞中表示，人大常委會於3月11日通過《完善香港特別行政區選舉制度決定》，並於同月31日通過經修訂的《基本法》附件一及附件二。由於條例草案是根據修訂後的附件提出，故申請人並沒有挑戰其合憲性的基礎。

另外，在黎智英涉嫌違反港區國安法一案中，終審法院法官一致認為，由於港區國安法是根據人大決定而作出，並以納入《基本法》附件三的形式立法，故本港法庭無權覆核其合憲性。同樣地，法庭亦無權挑戰人大的3.11及3.31決定是否違憲。

此外，由於條例草案仍未經過立法會審議及通過，法庭無法推測有關修正案會否通過，故現階段處理司法覆核是言之尚早，最終拒絕批出覆核許可。

【案件編號：HCAL542/21】

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