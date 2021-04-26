【本報訊】星港「旅遊氣泡」5月26日重啟，旅發局預計計劃開啟初段，主要會吸引探親或有必須原因來港的旅客。

四日三夜團費料1.4萬

本報昨午約5時於國泰官網查詢機票詳情，但網站疑未更新，沒顯示首航班次等資料；至晚上7時半，國泰官方網站顯示，首航共200個機位即將售罄，只剩下「特選經濟艙」客位一個，來回機票索價11,133元，但回程日子最快要6月1日。昨午5時許永安旅遊網頁顯示，如乘搭國泰首航出發，5月29日回程，來回機票連稅索價8,533元。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，已與營辦專屬航班的兩間航空公司溝通，得悉氣泡啟動初期，難有機位予旅行團，但旅行社已接受報名，出發日期待定。由於機票價錢浮動，他相信團費會較以往貴三至四倍，「根據上次經驗，平均講緊來回新加坡機票可能係六、七千至過萬元，如果成個四日三夜旅行團就要約1.3萬至1.4萬元。」

國泰指旅遊氣泡航班會由已接種疫苗的機師及機艙服務員執勤，首班5月26日由香港出發的CX759航班，預定早上9時10分啟程，下午1時05分抵達新加坡。首班由新加坡出發的CX734航班，將於5月27日下午2時45分出發，晚上7時抵達香港。