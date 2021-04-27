去年的六四燭光晚會沒有大台，市民自發到維園悼念，今年是六四32周年，支聯會早前亦向康文署申請借用維園，計劃在6月4日舉辦燭光集會。康文署回覆《蘋果》查詢，指收到支聯會擬於6月4日借用維園舉辦集會活動的申請，但因應疫情暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂，並已將有關安排告知支聯會。

昨日有報章引述消息指，警方今年料以疫情為由，不批准今年的六四活動。支聯會秘書蔡耀昌今午（27日）到灣仔警察總部，向警方提交六四活動意向通知書，被問到活動被拒時有否「Plan B」，以及會否放棄「結束一黨專政」口號，他表示現階段不會揣測任何消息，強調支聯會會堅持五大綱領，秉持過去30多年一貫的原則及立場，「我哋都會繼續落去」。

不揣測結果 「集會是基本權利」

蔡耀昌指，支聯會今日就維園六四燭光晚會，以及5月下旬舉行的遊行及長跑，向警方遞交意向通知書 ，呼籲警方應尊重香港市民和平集會的自由及權利。他強調，支聯會是根據《公安條例》合法作出知會，表示現階段難以揣測任何結果，「只能夠等警方作出回應.....下一階段會再作另一方面討論」，但表示如對方就申請有合理關注，支聯會亦願意作出討論。

蔡耀昌續指，一眾香港人、包括自己均有多年組織和平集會的經驗，堅信和平集會是每個人的基本權利，「每一個地方嘅政府都必須要尊重」，故希望六四活動及其他和平集會可繼續獲批，以體現香港人及支聯會的信念。

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