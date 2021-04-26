【本報訊】中學文憑試（DSE）日前開考，考生理應專心應試，惟有應屆考生的病母癌症復發，出現肺排斥導致肺纖維化，目前肺功能僅餘一成，只能靠換肺續命。面對病母痛苦難耐，甚至一度自殺，身為兒子的情緒深受影響，無法專心應考。患者胞弟冀有心人能捐出O型血的屍肺，為姊姊續命。

移植血幹細胞致排斥

急需換肺的Janice（48歲）於銀行工作30年，胞弟徐先生指姊姊一直表現拼搏，是家中的經濟支柱，惟六年前身體突然消瘦及眼腫，最後診斷患上基因突變血癌及淋巴癌，屬本港首例。

Janice及後經歷多次化療和接受自體血幹細胞移植，血癌仍在半年後復發，直至其中一名胞弟符合要求捐出血幹細胞進行異體移植，一度成功控制癌症。

惟好景不常，兩年前Janice開始不斷咳嗽，發現因早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，服用標靶藥和抗纖維化藥物均成效不彰。上月底Janice經常夜咳至凌晨3至4時，未知是否擔心影響家人作息和自覺換肺機會渺茫，突然意志消沉，本月5日在家服食安眠藥嘗試自殺，現留醫將軍澳醫院深切治療部。

丈夫在Janice患癌後已辭工照顧妻子，大兒子仍未出社會工作，小兒子與媽媽的關係尤其親密，正值應考DSE，卻歷經媽媽嘗試自殺，情緒深受影響。

Janice目前已在肺移植輪候名冊上，等待一個延續生命的機會，徐先生指她求生意志強，「希望可以照顧到佢屋企人，始終兩個仔仲細，同埋之前都捱咗咁多關」，冀有好心人可捐出屍肺，為胞姊續命。

近期亦有另一宗急需換肺個案，三子之母甘雪貞三年前患上原發性肺纖維化，上月起病情惡化至末期階段，肺功能不足兩成，現時僅靠呼吸機維生，吸氧濃度已增至35%，上周其女兒表示，媽媽雖屬肺部移植輪候冊首位，但一個月來仍未有移植消息，病情極不樂觀。