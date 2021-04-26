【本報訊】社工劉家棟前年7月在元朗示威中手持社工證，站在推進中的警察防線前，要求警方讓人群慢慢散去，以免釀成人踩人意外。劉當場被捕，其後被裁定阻差辦公罪成，原判監一年，上訴後獲減刑至8個月，但維持定罪。他上周五向高院申請上訴至終審法院許可證明書，結果被拒，法官黃崇厚昨頒下判詞解釋，指劉所提出的理據已有案例探討過，不涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，且無合理可爭辯之處。

認同原審指故意阻警

預計7月獲釋的劉家棟（25歲）由資深大狀彭耀鴻代表，提出三項法律觀點。第一是在考慮被告是否阻差辦公時，除控罪中指明的警員外，應否考慮現場不具名警務人員；第二是甚麼情形下行為會被視為蓄意阻差、與被告的動機有多大關係；第三是法庭可否考慮不相關罪行的判刑原則，例如非法集結罪。

有關第一項問題，判詞指上訴方嘗試將事實爭議塑造為法律問題，惟案例已清晰表明，法庭有權考慮所有因素，而本案被阻礙的警員屬於多名推進警員之一。至於第二項，上訴方解釋劉只希望嘗試與警員理論，要求警員給予人群時間散去；惟黃官認同原審裁決，指劉是故意阻礙警方，並非真誠相信警員不是正當執行職務，亦無合理辯解，且已有案例探討過如何考慮動機。

判詞並指，本案並無考慮不相關控罪的判刑原則，法庭早前判決提及非法集結罪案例，只因本案涉及公眾示威活動，欲指出若干相關因素，而非直接引用其他罪行的量刑原則。

案件編號：HCMA137/20